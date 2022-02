Kritiserer stor aftale: 'Værst af alle'

Danmarks Cykle Union (DCU) har indgået et samarbejde med medicinalfirmaet Voltaren, der udvikler smertestillende medicin.

I Ekstra Bladet onsdag forholdt cykelsportsekspert Michael Rasmussen sig kritisk til samarbejdet, og nu kan Ekstra Bladet berette om, at Voltaren også har udviklet smertestillende medicin med stoffet diclofenac, der blandt andet øger risikoen for blodpropper og hjertekarsygdomme.

I en artikel fra Videnskab.dk fra 2018, advarede flere forskere mod brugen af denne form for smertestillende medicin på baggrund af et dansk studie.

Voltaren er den værste

Gunnar Gislason, der er forskningschef hos Hjerteforeningen, stemmer i koret af bekymrede forskere, og fortæller at medicin med diclofenac kan have alvorlige konsekvenser.

- Medicin med Diclofenac giver øget risiko for mavesår, det har indflydelse på nyrernes funktion, og det er også forbundet med øget risiko for hjertekarsygdomme såsom blodprop i hjertet. Og her er Voltaren nok den værste af alle, siger han.

Han anbefaler, at man altid så vidt muligt skal bruge smertestillende uden det farlige stof i.

- Man skal undgå medicin med Diclofenac og bruge noget andet i stedet for, som for eksempel Ibuprofen eller Naproxen, der har en lige så god smertestillende effekt, men med en meget mindre risiko for bivirkninger, siger Gunnar Gislason.

Voltaren skal være sponsor til PostNord Danmark rundt. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Det helt forkerte signal

Forskningschefen mener også, at et samarbejde mellem DCU og Voltaren er et meget dårligt match.

- Vi ved, at brugen af det her medicin er alt for udbredt i sport, og jeg synes, at det sender det helt forkerte signal at indgå et samarbejde med Voltaren.

- Det at DCU indgår et samarbejde med Voltaren, sender et signal om, at diclofenac bare er noget, man skal tage, siger Gunnar Gislason.

I Danmark kan man kun få Voltaren-piller med diclofenac på recept, men problemet er, at man i mange andre lande bare kan købe det i håndkøb, fortæller han.

Direktør i DCU, Martin Elleberg Petersen, ser stadig ingen problemer, selvom samarbejdet bliver kritiseret fra lægefaglig side.

- Det er det samme, som jeg har udtalt mig om tidligere. Vi har lavet det her sponsorat med åbne øjne, og vi fortryder ikke, vi har lavet det sponsorat.

- I kan sikkert få alle mulige til at sige, at det er dårligt og skidt. Vi forholder os bare til, at vi har en sponsor med et firma, som leverer noget, der på ingen måde er doping, siger Martin Elleberg Petersen.