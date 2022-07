Kron forlænger med Lotto Soudal

Den danske cykelrytter Andreas Kron blev lørdag nummer fire på 8. etape af Tour de France - hans første optræden i verdens største cykelløb.

Det flotte resultat fejrede han ved efterfølgende at sætte sin signatur på en kontraktforlængelse med sit belgiske hold Lotto Soudal.

Kron deltog lørdag i TV 2's program AftenTouren, og her fortalte han, at han, kort inden han gik på skærmen, havde forlænget aftalen med to år.

- Jeg er lykkelig over, at jeg bliver i to år mere hos Lotto Soudal. Det er jeg rigtig glad for. Vi er her i starten af Touren blevet enige, og jeg er rigtig glad for, at vi går i den samme retning, siger Kron til TV 2.

24-årige Kron kom til holdet forud for 2021-sæsonen, hvor han leverede en fornem debutsæson med blandt andet etapesejre i Schweiz Rundt og Catalonien Rundt.

Tour-debutanten havde kontraktudløb efter denne sæson og har overvejet sine muligheder. Men i sidste ende var beslutningen om at forlænge ikke ret svær, fortæller Kron.

- Det er et rigtig godt sted, hvor jeg får min chance. Det er jeg rigtig glad for. Og så har jeg det bare godt. Stemningen er altid god. Selv om vi ikke altid vinder, så er det sjovt at være til cykelløb, og det er også vigtigt, siger han til TV 2.

Der bliver dog ikke tid til at fejre kontraktforlængelsen ret meget. Søndag står den på 9. etape - en bjergetape - i Tour de France, inden der mandag venter en hviledag.