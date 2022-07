Kronprins Frederiks særlige løfte: - Skal hilse på ham

Han skal aflevere den gule førertrøje til fredagens vinder, og måske han også skal levere en helt særlig hilsen om 24 dage, når Tour de France-feltet krydser målstregen på Champs-Elysées.

I et stort interview med den franske avis L'Equipe løfter Kronprins Frederik under alle omstændigheder sløret for, hvad han vil gøre, hvis det danske Tour-håb Jonas Vingegaard er med blandt topplaceringerne, når verdens største cykelløb slutter senere i juli.

- Bjarne Riis' succes i 1996 havde en kæmpe indflydelse, men i de senere år har vi også fået en gylden generation af cykelryttere, siger han.

- Der er de klassiske ryttertyper, men også klatrerne. Og her tænker jeg på Jonas Vingegaard, der blev nummer to sidste år. Hvis han er i stand til at vinde eller være blandt de allerførste, forpligter jeg mig til at hilse på ham på Champs-Elysées.

Den 25-årige rytter fra Glyngøre beviste onsdag, hvilken plads han har fået i danskernes hjerter. Til et af de højere samstemmige råb, der har været i København i nyere tid, lød han sig hylde foran tusindvis af fans i forbindelse med holdpræsentationen i Tivoli, og han kunne slet ikke holde tårerne tilbage.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Foto: Claus Bonnerup

Har fidus til Mads P.

Kronprins Frederik er selv lidt af en sportsmand med interesse for tennis, løb, skisport.

Han har blandt andet været ude at cykle noget af enkeltstartstruten med Mads Pedersen, der er glad for netop den disciplin.

- Jeg forventer meget af Mads Pedersen på den danske scene, siger Kronprins Frederik videre i interviewet.

- Han drømmer om at iføre sig den gule trøje på andendagen, når Touren kommer forbi hans hjem.

Han fortæller også, at han tror, Kasper Asgreen har gode muligheder for en sejr på 3. etape, der cykles fra Vejle til Sønderborg.

