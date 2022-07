Kronprinsen hylder Vingegaard: Måske det vildeste nogensinde

Kronprins Frederik var taget til Paris for at hylde Jonas Vingegaard - og hyldet blev den danske Tour-vinder

PARIS (Ekstra Bladet): Kronprins Frederik af Danmark, Prins Joachim og Frankrigs præsident Emmanuel Macron.

Der har været kendisser og kongelige nok forbi Jonas Vingegaard de seneste dage i Tour de France. Den lille cykelkæmpe har tydeligt været benovet over opmærksomheden, men i de her dage er ingen større end Jonas Vingegaard.

Paris var pakket ind i Dannebrog, Vingegaards hyldest-sange gjaldede ud over Champs-Elysees. 2022-udgaven af verdens største cykelløb tog undervejs navneforandring til Tour de Danmark. Sikke en Tour, sikke en sommer.

- Det er måske den vildeste danske sportspræstation nogensinde, hvis man ser det på et individuelt plan. En enkelt mand, der skal kæmpe i tre uger for at opnå noget og kæmpe for at forsvare den, lød Kronprins Frederiks hyldest af Kong Vingegaard til DR.

Jonas Vingegaard i Paris. Foto: Claus Bonnerup

Og den danske Kronprins havde ikke bare lagt mærke til Jonas Vingegaards umenneskelige tempo på cyklen. Nej, Danmarks kommende regent bed også mærke i det moment, der for mange vil stå som et af de største i løbet af Tour de France 2022.

Nemlig da Jonas Vingegaard bremsede sin vindercykel for at vente på rivalen Tadej Pogacar efter et styrt.

- Alligevel viser han storsind, han er en god kammerat over for sine modstandere. Han er bare en fantastisk type, som er en rigtig god ambassadør for Danmark og cykelsporten generelt, siger Kronprins Frederik.

Jonas Vingegaard har vundet mange hjerter. De fleste i Danmark, men mange også uden for landets grænser. Nærmest ud af det blå er et cykelfænomen født i løbet af de seneste to år.

Jonas Vingegaard på podiet med datteren Frida. Foto: Claus Bonnerup

Danske Jonas Vingegaard på under 60 kg er cykelsportens hurtigste Jumbo-jet.

- Jeg tror ikke rigtig, det er gået op for mig. Jeg har ikke rigtig fulgt med i pressen, så det er svært for mig at vide, hvor stort det er hjemme i Danmark, siger Jonas Vingegaard selv.

Men hvad han ikke har set i medierne, har han mærket i løbet af de seneste tre uger. Fra danske landeveje proppet med fans i rødt og hvidt over danske alpehyl til hovedstadens største avenue fyldt op med danskere.

- Det var helt fantastisk at køre hen ad Champs-Elysees. Der var så mange mennesker, og jeg følte næsten, at halvdelen af Danmark var kommet i dag. Det var fantastisk, siger Jonas Vingegaard.

