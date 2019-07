Kroppen er ødelagt: Dommen afsagt efter grusomt Tour-styrt

Alessandro De Marchis Tour de France endte på den værst tænkelige måde.

Den italienske rytter fra CCC-mandskabet havde et uhyggeligt styrt i begyndelsen af 9. etape, og allerede i sekunderne efter mødet med asfalten stod det klart, at han ikke ville komme på cyklen igen.

Den 33-årige blev med al hast fragtet til hospitalet i Saint Etienne, hvor skadernes omfang er blevet gransket. Og det med en dom, der understreger alvoren af ulykken. Det fortæller CCC på holdets hjemmeside.

Alessandro De Marchis (bagerst) måtte se sin Tour de France-deltagelse blive begravet på asfalten omkring Saint Etienne. Foto: JEFF PACHOUD/Ritzau Scanpix

En røntgenundersøgelse viser, at De Marchi foruden de synlige skrammer på ansigt og krop har brækket kravebenet samt fire ribben. Derudover har han pådraget sig svære skader på den venstre lunge.

- Alessandros prognose for hvile afhænger af, hvorvidt han skal gennemgå operation, men der vil mindst gå 3-4 uger, før han kan køre på rulleren. Dernæst vil han langsomt vende tilbage til træningen på landevejen, lyder det fra teamet.

Håbet er, at han kan være tilbage og deltage i løb i september, men det er en formodning fuld af forbehold.

Sikkert er det, at hovedpersonen ligger i sygesengen med en blandet fornemmelse.

- Jeg er meget ked af at måtte forlade Tour de France uden at have vundet en etape, der ellers var mit store mål. Jeg er skuffet over at bryde min tradition med at nå i mål, når jeg deltager i en Grand Tour. Det er første gang, jeg må udgå, siger De Marchi.

- Jeg er heldig med, at mine skader ikke er værre, end tilfældet er. Jeg har haft mulighed for at tale med min familie, og jeg er i gode hænder på hospitalet, lyder den optimistiske del af reaktionen.

De Marchi er den femte rytter, der udgår af dette års Tour de France.

Dagen inden sit grusomme styrt var han i spil til sejren på 8. etape, men måtte slippe Thomas de Gendt (Lotto-Soudal), der kørte solo i mål med et frådende felt lige bag sig.

