Kvæstet i grimt styrt: Nu får Froome comeback

Når etapeløbet UAE Tour søndag begynder i De Forenede Arabiske Emirater, er Chris Froome for første gang i otte måneder ved startstregen i et cykelløb.

Den firfoldige Tour de France-vinder er klar til comeback efter at være kommet sig over de skader, han pådrog sig ved et slemt styrt i juni sidste år.

- Det er det eneste, jeg har tænkt på i de seneste måneder. Det bliver en stor lettelse blot at være tilbage i feltet.

- Det føles, som om jeg har fået en ekstra chance for at komme tilbage som professionel efter sådan et styrt. Det kunne jeg absolut ikke tage for givet, siger Chris Froome i en pressemeddelelse fra Ineos-holdet.

Den nu 35-årige brite var dybt inde i sine Tour de France-forberedelser, da han styrtede, mens han var ude at besigtige enkeltstartsruten i Critérium du Dauphiné.

Froome brækkede adskillige knogler og måtte tilbringe lang tid på hospitalet. Først nu, otte måneder senere, er han altså tilbage i det professionelle cykelfelt.

- Det er gået utrolig godt indtil videre i år, men jeg skal stadig styre mine egne forventninger. Jeg er fortsat et langt stykke fra, hvor jeg var i Dauphiné før styrtet. Det tager tid at komme tilbage i form.

- Det er en god måde at starte sæsonen på for mig. Det er et løb, jeg gik glip af sidste år, og som jeg virkelig håbede at køre. Det skulle være et godt sted at afprøve mine ben og komme tilbage i feltet igen, siger Chris Froome.

UAE Tour strækker sig over syv etaper frem til afslutningen næste lørdag, og Froome får selskab af en stribe danske ryttere i løbet.

Det er - ifølge den foreløbige startliste - Michael Carbel (NTT), Niklas Eg (Trek), Asbjørn Kragh Andersen (Sunweb), Michael Mørkøv (Quick-Step), Jonas Gregaard (Astana) og Jesper Hansen (Cofidis).



