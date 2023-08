Kvindelige ryttere bløder: Et problem?

Kvindecyklingen har taget enorme skridt de senere år.

Eksponeringen af sporten er i hastig vækst, men selvom det går godt på landevejene, er der stadig meget at lære om den kvindelige rytter.

Menstruation og effekten af den kvindelige cyklus på ryttere er nemlig ikke noget, der er blevet grundigt belyst tidligere, men det er der på cykelholdene og i forskningen langsomt begyndt at blive lavet om på i de senere år, og det er med interessante resultater til følge.

Cecilie Uttrup Ludwig (forrest) og Emma Norsgaard i aktion ved DM. De er to af de største danske cykelstjerner lige nu. Foto: René Schütze

'Nu kører jeg pivstærkt!'

Blandt rytterne har menstruationens effekt på deres præstationer ofte været omgærdet af gætværk.

Nogle mente f.eks., at man kørte stærkere i den periode, hvor hormonerne bragede derudaf som følge af menstruationscyklussen.

Det fortæller den forhenværende rytter Trine Schmidt, der var aktiv eliterytter i perioden mellem 2005 til 2021.

- Jeg kan huske, det var noget, vi snakkede om os ryttere, da jeg var junior tilbage i start 00’erne. Vi snakkede om, at man kunne time det, med at man måske kørte stærkere, når man havde det (menstruation red.).

- Jeg har snakket med kolleger, der har sagt, 'Nu kører jeg pivstærkt!', så det er en ting, man har været bevidst om. Og hos nogle har det haft indflydelse, og hos andre har det ikke. Måske har det også været mentalt.

- Så jeg har da prøvet mig frem, men jeg har aldrig følt, at jeg har været værre eller bedre af det.

Generelt var menstruationscyklussen ikke noget, cykelholdene tog sig af.

- Jeg har aldrig kørt på et hold, hvor det har været en ting, man tog med i overvejelserne, fortæller Schmidt.

Trine Schmidt kørte i løbet af karrieren bl.a. for det danske Team Virtu. Privatfoto

Ikke et tabu

Julie Leth er i dag cykelrytter hos Uno-X Pro Cycling. På det norske hold er trænerstaben opmærksom på kvindernes cyklus, forklarer den danske OL-medaljevinder.

- Jeg arbejder på et hold, hvor det ikke er tabu - tværtimod. De fleste ryttere skriver deres menstruationscyklus ind sammen med deres træning, så der kan holdes øje - både med om der er mønstre i træningen i forhold til, hvor den individuelle atlet er i sin cyklus, men lige så meget for at holde øje med, at der er en cyklus.

Leth og Schmidt dannede par på cykelbanen. Privatfoto

Leth sætter stor pris på den åbne dialog om emnet.

- Jeg ved, at det er sundt og vigtigt som kvinde at have en cyklus, og jeg føler at jeg arbejder på et hold, hvor det bliver italesat, og hvor vi bliver spurgt ind til, hvorvidt vi har en cyklus - i lukkede rum selvfølgelig, og ingen bliver presset.

- Jeg kan forestille mig, at man som yngre atlet kan føle sig mere usikker omkring det, men, jeg føler, det er godt og sundt, at det er en samtale, der er blevet åbnet op. Det er naturligt og sundt at have en cyklus og dermed selvfølgelig ikke noget, der skal være tabubelagt.

Hverken Julie Leth eller Trine Schmidt har i løbet af deres karrierer oplevet, at deres cyklus har påvirket deres præstation på cyklen.

Julie Leth (til højre) er glad for, at man på hendes nuværende hold har en åben dialog om menstruation og kvindens cyklus. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kvinder er stærkt underrepræsenteret

Mette Hansen, der er tilknyttet Instituttet for Folkesundhed ved Århus Universitet, er en af Danmarks førende eksperter, når det handler om at undersøge, hvordan den kvindelige cyklus påvirker atleter.

Sammen med flere andre kollegaer har hun netop færdiggjort et større studie, som er det første af sin slags.

For der har været et stort problem med idrætsvidenskab:

- Kvinder er stærkt underrepræsenteret i forskningen.

Årsagen til denne underrepræsentation skyldes den kvindelige cyklus, der som nævnt er individuel og gør, at kvinder har en række ændringer i deres hormonniveauer, som besværliggør test, forklarer Mette Hansen.

- Skal man gå efter at finde en effekt af et kosttilskud eller en træningsmetode f.eks., så vil du gerne isolere den fakta, du vil teste, så godt som muligt. Så der er så få andre faktorer som muligt, der kan forstyrre din måling.

Man har derfor ofte holdt sig til at undersøge mænd i forskningen, og det har på sigt skabt en skævhed imellem mænd og kvinder. Noget, der bl.a. frustrerer Julie Leth:

- Kvinder har en månedlig hormonel cyklus i modsætning til mænd, som har en daglig hormonel cyklus. Jeg er sikker på, at der ville være langt mere forskning i, hvordan cyklussen påvirker kroppen, hvis det var mandlige atleter, der havde en månedlig cyklus.

I de senere år er kvindecykling eksploderet i popularitet. Her ses Alison Jackson ved årets Paris-Roubaix, hvor hun overraskede alle og vandt. Foto: Ritzau Scanpix/Michel Springler

Hvordan de har det

Studiet, som Hansen og andre forskere udførte, kom frem til nogle interessante resultater.

De undersøgte, hvorvidt der var en sammenhæng mellem ændringerne i atleters hormonniveauer i løbet af menstruationscyklussen og det, de kunne præstere.

- Vi kunne ikke se nogen direkte sammenhæng mellem fluktuationerne i kønshormonniveauerne og variationen i præstationstestene. Men det kunne vi, når vi gjorde det samme for de spørgeskemadata, vi havde indsamlet fra atleterne, som gik på motivation, fornemmelse for præstationskapacitet fysisk smerte og andre relevante parametre ift. menstruationscyklus.

- Så det handler om, hvordan kvinderne har det, forklarer Mette Hansen.

Dem skal der tages hånd om

Ændringer i hormonniveauerne i løbet af en menstruation ser altså ikke ud til at have en effekt på en rytters præstation hverken positivt eller negativt.

Men det gør de fysiske symptomer såsom menstruationssmerter.

Budskabet fra Hansen er derfor klart:

- Hvis nogen fysisk eller mentalt er meget påvirket af deres cyklus, skal deres træner kere sig om det. Vi kan ikke generalisere ift. om cyklussen er et problem. Men dem, det påvirker, skal vi tage hånd om.

Emma Norsgaard ved årets VM-enkeltstart i Skotland. Ritzau Scanpix/Robert Perry

Meget individuelt

Jelle de Jong er en del af trænerstaben hos Uno-X, og han arbejder til dagligt med flere af holdets kvindelige ryttere.

Mette Hansens budskab giver genlyd hos ham, og han understreger, at det for ham handler om at kigge på, hvordan den enkelte rytter har det.

- Det er meget individuelt. Hver kvinde er forskellig, og hver kvinde oplever forskellige følelser i løbet af cyklussen.

- I nogle perioder har de det godt, og i andre faser har de det dårligere, og op til menstruationen har nogle følelsen af at have tunge ben, at kroppen holder længere tid på væsken, og at kropstemperaturen kan stige en smule. Det kan påvirke følelsen af og på cyklen. Mens andre mærker ingenting, forklarer hollænderen.