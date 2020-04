Kvinderne glemt: Hård kritik i åbent brev

Kvinderne føler sig hverken set eller hørt i coronakrisen af Den Internationale Cykelunion (UCI).

Derfor har de professionelle, kvindelige cykelryttere skrevet et åbent brev til UCI.

Her appellerer de til at blive taget mere alvorligt i forhold til sæsonplanlægningen, som sejler med udskudte løb og ukendte datoer på grund af coronapandemien.

Afsenderen af brevet er rytterrådet i The Cyclists' Alliance (TCA), som blandt andre består af cykelstjernen Marianne Vos fra Holland samt syv andre ryttere.

Kvinderne skriver, at deres tanker er hos alle de mennesker, der på grund af coronakrisen har mistet deres kære, kæmper med sygdom eller er udsat for en økonomisk påvirkning.

- Som repræsentanter for kvindernes cykelfelt og valgt af vores kolleger til at repræsentere dem i TCA er vi også bekymrede for påvirkningen af den professionelle cykelsport for kvinder.

- Vi er endnu mere bekymrede for, at vi fra kvindernes side ikke er repræsenteret tilstrækkeligt i de igangværende diskussioner omkring pandemien og de udfordringer, den bringer, skriver TCA.

De første kritiske ryster fra kvinderne lød allerede 15. april, da UCI bekræftede, at mændenes Tour de France er udskudt et par måneder.

Her blev det nævnt, at kvinderne må vente til 15. maj på nyt om deres World Tour-kalender.

Her lod UCI også forstå, at mændenes Giro d'Italia og Vuelta a España samt de fem monumenter også skal køres, selv om der ikke er sat dato på endnu.

- Vi bemærker, at den seneste udmelding fra UCI (15. april) ikke indeholdt detaljer om kvindernes cykelkalender, og det blev heller ikke beskrevet, hvem der høres for at træffe beslutninger.

- Det indikerer, at der stadig foregår drøftelser, skriver TCA.

Ifølge cyclingnews.com blev TCA oprettet i 2017, men cykelmediet skriver, at UCI stadig ikke anerkender TCA som et officielt talerør.

Den hollandske rytter Ellen van Dijk er også en del af rytterrådet, og hun kritiserede fredag også UCI i det hollandske medie nos.nl.

- Det er virkelig skidt, at der bliver truffet beslutninger for mændene, men at kvinderne bliver fuldstændig ignoreret. Vi hører først om planerne om en måned, sagde Ellen van Dijk.

Se også: Russisk stjerne: - Fortryder erotiske billeder

Se også: Stor dansk succes: FCK og Brøndby i semifinalen

Se også: Deler vildt billede: - Tager du steroider?

Springbræt til toppen: FCK blandt de bedste