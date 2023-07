Kyllingen advarer Vingegaard: - Det kommer ikke til at ske

Ekstra Bladets Tour-kommentator, Michael 'Kyllingen' Rasmussen, er imponeret over UAE Team Emirates' åbning på Tour de France og forudser, at duellen mellem Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard bliver langt tættere i år, end tilfældet var i fjor

Der er intet at sige til, hvis der var god stemning i UAE Team Emirates’ holdbus efter lørdagens succesfulde indledning på Touren.

Adam Yates kunne fejre både etapesejr og gul førertrøje, mens Tadej Pogacar kom i mål sammen med Jonas Vingegaard og nappede fire bonussekunder på stregen.

Sloveneren virkede ikke til at være mærket af sin lange løbspause, og Ekstra Bladets Tour-ekspert, Michael 'Kyllingen' Rasmussen, så en mand, der er topklar til at kæmpe med om den samlede sejr.

- Al den snak, om at lægge favoritrollen fra sig, er jo længe glemt nu. UAE-mandskabet har i den grad vist, at ikke bare én mand, men alle otte ryttere er lige præcis, hvor de skal være. Det er et helt andet hold, som Jumbo-Visma møder i år, siger Rasmussen.

Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard ses her i direkte duel under 1. etape. Foto: Tariq Mikkel Khan

Stærkere hold

Den tidligere toprytter havde inden årets Tour de France bedyret, at han regnede med at se et forvandlet UAE-mandskab til forskel for det, der sidste år måtte give fortabt i forsøget besejre Jonas Vingegaard og Jumbo-Visma.

På baggrund af lørdagens resultat er Rasmussen kun blevet bekræftet i den formodning.

- Det er et hold, der er på 100 procent på alle poster. Det kan man godt bedømme efter 1. etape. Der er ikke nogen tvivl om, at de kom med en plan, og den udførte de bare.

- Jumbo-Visma fik ikke rigtig lov til at tage initiativet. De sad ganske vist fremme og førte, men de spillede andenviolin, siger eksperten.

Det bliver vanskeligere for Jonas Vingegaard at vinde Touren i år, mener Michael Rasmussen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mange tætte opgør

Vejen mod Paris er selvfølgelig kun lige begyndt, men Jonas Vingegaard og kompagni fik en advarsel om, at det bliver sværere at gentage triumfen i år, mener Rasmussen.

- Jeg tror, de får mere at se til i år end sidste år. Dengang blev det nærmest også afgjort på én dag, hvor Tadej Pogacar brændte sammen. Det kommer ikke til at ske i år, vurderer eksperten.

- Det bliver en kamp hver eneste dag, og det er ikke nok at vinde to etaper. Jeg forventer, at vi kan se frem til mange helt vildt tætte opgør mellem Vingegaard og rivalen.