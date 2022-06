Kyllingen: De kan tage en dansk Tour-sejr

Critérium du Dauphiné, Schweiz Rundt, Belgien Rundt, Slovenien Rundt og Route d'Occitanie.

I de seneste uger har de danske Tour de France-aspiranter været spredt til forskellige løb i Europa, hvor de har finpudset formen frem mod startskuddet til verdens hårdeste cykelløb i København 1. juli.

Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, spår de danske ryttere store chancer for succes.

- Det sagde jeg også sidste år, hvor danskerne havde vundet cykelløb til højre og venstre. Da de så kom frem til Touren, vandt de ikke noget.

- De har ikke været lige så gode dette forår, som sidste år. Så lad os håbe, det er omvendt i år, og vi får en etapesejr. Det synes jeg med rette, vi kan forvente, siger Michael Rasmussen.

Men hvordan står danskerne egentlig, inden det hele går løs? Og hvem skal vi holde et særligt øje med?

Det giver Michael Rasmussen nu sit bud på.

Jonas Vingegaard splittede feltet ad, da han sejrede på 8. etape i Critérium du Dauphiné. Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

Jonas Vingegaard, Jumbo-Visma

Sidste års nummer to viste storform, da han sejrede på 8. etape af Critérium du Dauphiné. Vingegaard tog andenpladsen i det samlede klassement bagved holdkammeraten Primoz Roglic.

- Efter det, han leverede, i Touren sidste år, og efter han fuldstændig rundbarberede feltet i Dauphiné, så kan vi med rette have tårnhøje forventninger, siger Michael Rasmussen.

Jumbo-Visma kører måske som udgangspunkt for Roglic, men Michael Rasmussen tipper Jonas Vingegaard til at gøre det bedre end sin slovenske holdkammerat.

Men for at få den samlede Tour-sejr, skal han forbi fænomenet Tadej Pogacar.

- Det tror jeg ikke, han kan. Men hvis han kan, så er han den eneste, der kan, siger Michael Rasmussen.

- Hvor store chancer har Vingegaard for at vinde Touren?

- Pogacar skal udgå med corona. Ej, hvis jeg skal være optimistisk, så vil jeg sige 10-15 procent chance. Pogacar er den bedste cykelrytter, jeg har set i min levetid.

Jakob Fuglsang var i førertrøjen undervejs i Schweiz Rundt men endte som nummer tre. Foto: Gian Ehrenzeller/Ritzau Scanpix

Jakob Fuglsang, Israel-Premier Tech

Han har deltaget 10 gange i Tour de France, men har endnu ikke vundet en etapesejr. Det skyldes til dels, at Fuglsang hidtil har prioriteret det samlede klassement.

Michael Rasmussen håber dog, at prioriteterne er anderledes i år.

- Han skal én gang for alle kaste det klassement over bord. Ellers ender han med at blive den bedste danske cykelrytter nogensinde uden en etapesejr i Tour de France, lyder opfordringen.

Jakob Fuglsang viste gode takter i Schweiz Rundt, hvor han endte med en samlet tredjeplads.

- Hvis han kan blive treer i Schweiz Rundt, er han også god nok til at vinde en etape i Tour de France, siger Michael Rasmussen.

Magnus Cort er et af de bedste bud på en dansk etapevinder, mener Michael Rasmussen. Foto: Daniel Cole/Ritzau Scanpix

Magnus Cort, EF Education

Den 28-årige bornholmer var snublende tæt på en sejr i Giro d'Italia tidligere på året, hvor han blev slået på målstregen på 18. etape.

Med den form er Magnus Cort også et af de bedste bud på en dansk triumf i Touren, mener Michael Rasmussen.

- Vi skal helt sikkert forvente at se rigtig meget offensiv kørsel fra Magnus.

- Han har vist, at han kan vinde i Touren før, og han har set rigtig godt ud. Han kommer helt sikker til at byde sig til, siger Michael Rasmussen.

Mads Pedersen vandt 1. etape af Belgien Rundt, men måtte siden smide førertrøjen. Foto: Sylvain Thomas/Ritzau Scanpix

Mads Pedersen, Trek-Sagafredo

Med en sejr på 1. etape i Belgien Rundt viste Mads Pedersen fin form frem mod Touren, hvor han formentlig vil sigte efter at komme i den gule trøje, mens feltet er på dansk jord.

Men den 26-årige Trek-rytter bliver nødt til at forbedre sig yderligere, hvis han skal gøre sig forhåbninger om et stort Tour de France.

- Han skal nok være der. Men jeg tror han skal lægge på, hvis han skal vinde etaper i Touren.

- Han gjorde det rigtig fint i Belgien Rundt. Men når rytterne er spredt rundt til forskellige løb i Europa, er felterne lidt tynde. Derfor kan det være svært at give et entydigt svar på, hvor god han er, siger Michael Rasmussen.

Kasper Asgreen havde et grimt styrt i Schweiz Rundt, der forringer Tour-chancerne. Foto: David Stockman/Ritzau Scanpix

Kasper Asgreen, Quick-Step Alphavinyl

Asgreen har længe lignet det bedste bud på en dansk etapesejr i København, men et grimt styrt i Schweiz Rundt har sat skår i glæden for den 27-årige tempospecialist.

Selvom Asgreen formentlig ikke til at stå fuldstændig skarpt til Tour-starten, er der stadig muligheder for danskeren.

- Hans fordel er, at han har en så stor motor. Han er så god, at han kan nå at køre sig i form undervejs. Og så kan vi stadig godt forvente noget af ham i de sidste to uger af løbet, siger Michael Rasmussen.

Søren Kragh-Andersen måtte udgå af Schweiz Rundt med en positiv corona-test, men bør stå skarpt til Tour-starten. Foto: Ernst van Norde

Søren Kragh Andersen, Team DSM

DSM-rytteren måtte trække sig fra Schweiz Rundt med en positiv corona-test, men havde indtil da vist gode ben.

Dermed fik danskeren forstyrret forberedelserne til Touren, hvor han kommer til at skulle selvtræne.

- Det er aldrig optimalt. Men hvis man kan finde ud af at træne selv, betyder det ikke voldsomt meget, siger Michael Rasmussen, der har store forventninger til Søren Kragh.

- Han kørte nogle fine etaper i Schweiz Rundt, og han har bevist før, at han kan vinde i Touren. Han har bestemt potentiale til at vinde en etape.

Andreas Kron har kørt sig til en plads i Tour de France efter en fin indsats i Schweiz Rundt de seneste dage. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Andreas Kron, Lotto-Soudal

Kron kan se frem til sin allerførste Tour efter et flot Schweiz Rundt, hvor han blev nummer 16 i løbet.

Med Tour-udtagelsen forventer Michael Rasmussen, at den 24-årige dansker får frie tøjler.

- Han kommer til at være en, der skal ud og opsøge udbruddene alle de gange, der er mulighed for det.

Men en etapesejr bliver alligevel at sætte forventningerne en anelse for højt, mener Michael Rasmussen.

- Men hvis han rammer udbruddene og kan være med til at køre om en etapesejr, så synes jeg, det er rigtig, rigtig fint.