Kyllingen: Det kan koste en medalje

Michael Rasmussen er bekymret for, om det danske hold er stærkt nok til at gøre Jakob Fuglsang til verdensmester

Jakob Fuglsang er blandt favoritterne til at blive verdensmester i linieløb søndag eftermiddag i Imola.

Afbud fra Mads Pedersen, Magnus Cort og Søren Kragh Andersen kan dog ende med at blive dyrt for Fuglsang, mener Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen, der derfor også tøver lidt med at kalde Astana-rytteren for favorit.

- De havde pyntet på den danske startliste, og de havde måske også fyldt lidt mere. Der er en risiko for, at Jakob kommer til at sidde lidt alene, når det bliver rigtig hårdt, siger Michael Rasmussen og forklarer, at Fuglsang sjældent tager sejren solo.

- Mange af de store cykelløb, han har vundet, har været team-lancerede sejre, hvor han har siddet med et rigtig stærkt hold. Han kunne godt have brugt en mand mere i finalen, vurderer han.

Artiklen fortsætter under billedet..

Jakob Fuglsang har store sejre på cv'et, men har ofte brug for et stærkt hold til at køre sig i stilling, mener Michael Rasmussen. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

En af de ryttere, der stiller til start er Michael Valgren, men Michael Rasmussen tvivler på, at han kan gøre den helt store forskel for sin gamle holdkammerat på Astana søndag eftermiddag - med tanke på Valgrens nuværende form.

- Der skal være sket noget ganske alvorligt den seneste uge i så fald. Endagsløb er selvfølgelig noget lidt andet end Touren, men han var da langt fra overbevisende, siger Michael Rasmussen og peger i stedet på en anden løjtnant til Fuglsang.

- Jeg tror måske i virkeligheden, at Christopher Juul er mere holdbar på den rute, siger han om Mitchelton-Scott-rytteren, der viste storform under Tour de France.

Den sidste betragtning er landstræner Anders Lund enig i, og derfor er 31-årige Juul også udset en stor rolle i Imola.

- Christopher Juul bliver utrolig vigtig for Jakob. Han bliver Jakobs nærmeste hjælperytter og vejkaptajn på holdet. Han skal i samarbejde med Jakob disponere kræfterne, siger landstræneren.

Se også: - Folk kan grine ad mig i hele verden

Se også: Dansk succes: - Jeg er bare ekstremt glad

Brøndbys store mirakelkur