Kyllingen efter sensation: - Han kan vinde Touren

Michael Rasmussen synes igen, at motorcyklerne var for tæt på Julian Alaphilippe, da franskmanden sensationelt vandt enkeltstarten

- Det var der ingen, der havde set komme.

Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, er lige så forbavset som alle andre, da han skal beskrive Julian Alaphilippes sensationelle sejr på fredagens enkeltstart.

Kyllingen er endnu engang imponeret over franskmanden, men mener igen, at der vil blive spekuleret i, om Alaphilippe fik lidt for meget hjælp af motorcyklerne.

Som Ekstra Bladet skrev tidligere på ugen, kan der være stor fordel i at have motorcykler tæt på sig - også selvom motorcyklerne ligger bag rytterne. Læs mere nedenfor.

- Jeg er rasende

Og netop motorcykler for tæt på baghjulet var tilfældet på enkeltstarten.

- Man kan godt spekulere lidt i, om det spillede en rolle, for han havde godt nok mange - og de lå tæt på. Det hjælper helt afsindigt meget. Det vil der uden tvivl blive spekuleret i.

- Men det ændrer ikke på, at manden kører afsindigt stærkt i øjeblikket, og han skal i den grad tages alvorligt nu. Også som en seriøs bejler til den samlede sejr, siger Michael Rasmussen.

Motorcyklerne var lige i sporet på Julian Alaphilippe. Og det vil blive diskuteret. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

Julian Alaphilippe vandt etapen med 14 sekunder ned til Geraint Thomas på andenpladsen og øgede dermed forspringet i det samlede klassement.

Derfor skal han også regnes som en kandidat til den samlede sejr, selvom det var helt umuligt at forestille sig, inden Tour de France startede 6. juli.

- Vi har en mand på 58 kilo, som var næsthurtigst af favoritterne på La Planche des Belles Filles, som er en af de stejleste og hårdeste opkørsler. Han har kørt fra dem på de små bakker, da han vandt etapen (tredje etape, red.), han sad helt fremme i sidevinden, og nu vinder han enkeltstarten.

- Hvis ikke han taber tid på Tourmalet lørdag, så kan han gå hen og vinde Touren, siger Michael Rasmussen og begrunder optimismen med, at Alaphilippes hold, Deceuninck-Quick Step, er stærkt rustet til at forsvare trøjen.

- De har et hold, der kører rigtig stærkt. Enric Mas kommer i top ti og tager den hvide trøje efter enkeltstarten, så de kan godt forsvare denne her trøje. Også i bjergene.

Undervejs på enkeltstarten stillede en hel del af Ekstra Bladets læsere spørgsmålstegn ved, om der mon er doping involveret, når en rytter kan overraske så meget, som Alaphilippe har gjort i dette års Tour de France.

Alarmklokkerne ringer dog ikke umiddelbart hos Michael Rasmussen, men:

- Det er sundt at være skeptisk i denne her sportsgren. Det viser historien jo. Jeg vil ikke pege fingre ad alle, der kører stærkt. I april måned slog Jakob Fuglsang ham og så peger pilen jo i en helt anden retning, siger Michael Rasmussen, der selv indrømmede brug af doping i 2013.

Jakob Fuglsang kæmpede, og præstationen er godkendt, mener Michael Rasmussen. Foto: GONZALO FUENTES/Ritzau Scanpix

Det var dog ikke kun Julian Alaphilippe, der imponerede den tidligere danske toprytter på fredagens enkeltstart.

Rigoberto Urán, Geraint Thomas og Enric Mas får også roser med på vejen, mens Jakob Fuglsangs 12. plads godkendes.

- Det er godkendt at blive nummer 12 på enkeltstarten, men hans uheld er, at alle hans nærmeste konkurrenter kører hurtigere. Af klassementrytterne er det kun Richie Porte og Mikel Landa, der er bag ham, og det er et problem, fordi han skal ud og køre fra sine værste konkurrenter. Dem er der mange af lige nu.

Michael Rasmussen forudser, at de øvrige podiekandidater får svært ved at liste den gule trøje af Alaphilippe på Tourmalet lørdag.

- Som løbet udspiller sig lige nu, så tror jeg de får meget svært ved at køre fra ham. Hvis han kommer i problemer, bliver det på de sidste fire kilometer mod toppen, hvor den bliver stejlere.

- Det er der, de afgørende angreb bliver sat ind, men der er mange, der ikke kan vente så længe.

- Det skal være i morgen, for det er en af de hårdeste afslutninger i det her løb, siger Michael Rasmussen.

TOP OG FLOP



Michael Rasmussen udpeger TOP og FLOP efter hver etape, og i dag er det to franskmænd der snupper priserne.

Etapens TOP: Julian Alaphilippe

Julian Alaphilippe tog en sensationel sejr på enkeltstarten. Foto: JEFF PACHOU/Ritzau Scanpix

- Det er selvfølgelig Alaphilippe. Det er ret enestående at vinde en enkelstart i den gule trøje.

Etapens FLOP: Romain Bardet

Romain Bardet blev nummer 39 - to minutter og 26 sekunder efter Alaphilippe - og er langt efter i klassementet. Foto: GONZALO FUENTES/Ritzau Scanpix

- Romain Bardet løber med prisen igen. Han er gået helt op i limningen.

- Der er også andre, der underpræsterer. Adam Yates, Egan Bernal og Nairo Quintana gør ikke sig selv nogen tjenester i dag.

