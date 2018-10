Kyllingen ekstatisk efter triumf: Han er årtusindets cykelrytter

12. gang er lykkens gang. I hvert fald for 38-årige Alejandro Valverde.

Den spanske veteran blev nemlig verdensmester i sit 12. forsøg, efter at han to gange tidligere har taget sølvet og fire gange nappet bronzen.

Sejren var hans 13. i denne sæson og nummer 122 i den karriere, der blev sparket i gang i 2002 og ifølge Michael Rasmussen var spanieren den helt rigtige vinder af det hårde løb i Innsbruck.

- Det var det i den grad.

- Det er faktisk helt sindssygt!

- Jeg har kørt mod ham, siden han vandt sin første Vuelta-etape i 2003, og han er i mine øjne årtusindets største cykelrytter.

- Han giver så meget til cykelsporten.

- Det er den smukkeste verdensmester, vi kunne tænke os, siger Michael Rasmussen.

Et flot cykelløb

Mens 'Kyllingen' glædede sig næsten lige så meget over sejren, som en hulkende Valverde selv gjorde, så var der også en anden detalje, der behagede ham.

Cykelsportens ubestridte badboy, Gianni Moscon, har ikke en stor stjerne hos Rasmussen. I sommer blev italieneren smidt ud af Tour de France for at slå en anden rytter, og under sidste års VM blev han diskvalificeret for at holde i en bil efter en sæson, hvor han både havde skændet en rytter med racistiske tilråb og dernæst angiveligt sendt en anden rytter i asfalten, så han brækkede albuen og bækkenet.

Så at Moscon blev sat på den sidste stigning og kun blev femmer var en fryd for Michael Rasmussen.

- Det havde ikke pyntet på noget, hvis han med sin historie havde vundet en. Så det var lige, som det skulle være, siger han med et grin.

I det hele taget følte han sig godt underholdt af løbet, der fik sin sidste udskilning på den vanvittigt stejle Höttinger Höll.

- Det var et flot cykelløb. Men kan diskutere den sidste bakke, der får nummer to i Giroen og i Touren (Tom Dumoulin, red.) til at køre i zigzag for at komme op. Men det gjorde ikke den store forskel.

- Vi fik et flot cykelløb med udskilning bagfra, hvor verdens bedste kørte om sejren til sidst. Det var lige efter bogen, siger Michael Rasmussen.

Godkendte danske præstationer

Han glædede sig også over de danske præstationer, hvor Michael Valgren med et ryk i et stykke tid lignede en guld-kandidat, og Kasper Asgreen sad i dagens udbrud i næsten seks timer.

- Det er med en vis tilfredshed, at jeg kan konstatere, at Michael Valgren blev syver - når jeg nu inden løbet udnævnte ham til den dansker med de bedste muligheder.

- Han kører et enormt flot cykelløb, hvor han gjorde lige præcis det, han skulle.

- Og Kasper Asgreen lå jo i front i 230 km. Der var dansk over det hele, siger Michael Rasmussen, der omvendt ikke havde store forventninger til Jakob Fuglsang, der endte som nummer 20.

- Ja, han kommer ind i tredje gruppe eller sådan noget. Det er ikke skuffende, synes jeg.

- Så faktisk var det et godkendt VM af de danske ryttere, siger Michael Rasmussen.

