Kyllingen: - En katastrofal dag

Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, er fuld af beundring for Mathieu van der Poels sejr i søndagens Flandern Rundt - men han er alt andet end imponeret over QuickStep Alpha Vinyl, der ikke ydede megen støtte til ikke helt skarpe Kasper Asgreen

Han kom, han så - og han sejrede.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) revancherede sidste års sprintnederlag til Kasper Asgreen ved at vinde Flandern Rundt for anden gang i en spurt med tre andre.

Han gentog dermed sejren fra 2020 - men det var ved at glippe på de allersidste meter.

For da der gik sprinterdyst i tvekampen med Tadej Pogacar (UAE), fik den jagtende duo med Dylan van Baarle (Ineos) og Valentin Madouas (FDJ) kontakt, og de kilede sig i den rækkefølge lige netop ind mellem de to storfavoritter.

En nærmest kaotisk afslutning et af cykelsportens fem monumenter, der bød på verdensklasse cykelløb og blandede danske bolsjer.

Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, udlægger teksten:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tre gok fra Kyllingen

- Det var en katastrofal dag i Belgien for QuickStep Alpha Vinyl, der ellers længe har domineret løbet. Endnu en total offday fra deres side.

- Kasper Asgreen var der ikke i dag - og hans holdkammerater var der slet ikke. Da han på Koppenberg fik mekaniske problemer, kørte de bare forbi en efter en.

- De kigger på ham allesammen, men kører bare forbi uden at hjælpe. Ikke at det havde ændret noget - for Asgreen var ikke god nok. Men det vidste de jo ikke på det tidspunkt.

Quick-Step Alpha Vinyl-holdet formåede ikke at gøre væsen af sig i et løb, holdet ellers har siddet tungt på de seneste år. Foto: Tim de Waele/Getty Images

- Tadej Pogacar får et gok for at lave det nummer i afslutningen. Han skulle bare have taget en halv føring, så var de to andre aldrig kommet i spil. Så var det blevet en tomands-sprint.

- Nu kommer de rundt om ham på hver sin side, og så bliver han fanget.

- Det var tosset, at de skulle være fire mand om at afgøre det og ikke to. Det var hans egen skyld efter ellers at have kørt et fænomenalt løb.

- Da UAE så ud til at være kommet på bagkant, sprængte han løbet i luften på Oude Kwaremont, og han var to meter fra at knække van der Poel på Paterberg til sidst. Var han kommet over med fem sekunders forspring, havde det været en genistreg. For så var han ikke blevet hentet.

- Nu får han det helt fucket op til sidst. Og det er han klar over, når han ser det bagefter.

Tadej Pogacar slog ud med armene i sprinten - men hans fjerdeplads var selvforskyldt, mener Michael Rasmussen. Foto: Eric Lalmand/AFP/Ritzau Scanpix

- Jeg bliver nødt til at tildele et til Kasper Asgreen. Han var der bare ikke.

- Han viste fine takter i Gent-Wevelgem og var en af de få, der kunne følge Wout Van Aert til dørs der.

- Han fulgte med på Pogacars acceleration på næstsidste passage af Kwaremont med 55 km til mål, og det har han nok betalt for på resten af turen til mål.

- Han skulle nok have valgt et andet hjul at sætte sig på. Eller have været mere på forkant. Men der er enormt meget fokus på den forsvarende mester til at gøre det.

Kasper Asgreen kørte med ettallet på ryggen, men havde ikke en dag, der berettigede til endnu en topplacering. Foto: Dirk Waem/AFP/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Løbets største 'chapeau'

- Det er faktisk svært at pege på dagens største præstation. Indtil 300 meter fra stregen ville jeg have sagt Pogacar.

- Men det må jo være Mathieu van der Poel. Det er altid svært at være storfavorit og følge den til dørs.

- Han formår som den eneste i feltet at følge Tadej Pogacar.

- Og så er han blevet klog af skade fra sidste år i forhold til den spurt, han kørte med Kasper Asgreen, hvor han troede, at han kunne sætte ham af fra hjul ved 300 meter-mærket.

- Der havde han mere is i maven i dag - og det var lige før, at det var blevet for meget af det gode.

- Men et meget, meget godt kørt cykelløb fra hans side.

Mathieu van der Poel vandt sin anden sejr i Flandern Rundt og viste endnu engang sin imponerende styrke. Foto: Eric Lalmand/AFP/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Dagens dansker

- Det må være Mads Pedersen. Men det var ikke i en rolle, vi havde tænkt os.

- Han kører tidligt afsted og kan så fire lidt på det. Han kommer med relativt friske ben hen til Koppenberg, hvor han bliver sat af de allerhurtigste.

- Men med 8.-pladsen bliver han bedste dansker på det, der overordnet set må betegnes som en dansk skuffelse.

Mads Pedersen blev bedste dansker efter at have forsøgt med et tidligt fremstød. Foto: Vincent Kalut/AFP/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Dagens detalje

- Det var et usædvanligt Flandern Rundt. Der var vist ingen, der havde set, at det skulle være Bahrain-Victorious og FDJ, der havde så mange folk med i finalen. Det er vist første gang.

- Ingen var overrasket over, at van der Poel og Pogacar var dominerende skikkelser, men jeg var overrasket over at se FDJ og Bahrian i de roller.

- Og så var Jumbo-Visma uden Wout Van Aert et helt normalt hold i sådan et løb.