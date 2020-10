Kyllingen: - En vild søndag

På en vild danskersøndag var Michael Rasmussen især imponeret over Casper Pedersen, der i Paris-Tours viste, at han ikke kun kan sprinte sejre hjem

- Det var godt nok en vild søndag, konstaterer Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen om de to triumfer i Gent-Wevelgem og Paris-Tours samt Jakob Fuglsangs tidsgevinst i Giro D’Italia, hvor Mikkel Bjerg såmænd snuppede en tredjeplads på bjergetapen.

Men selv om han er imponeret over hele buketten, så falder de fleste roser til 24-årige Casper Pedersen, som tog sin første store titel.

- Jakobs kvalitet i bjergene er ingen jo i tvivl om, og Mads har vist ekstremt stærke takter siden anden uge i Tour de France.

- Så den største overraskelse er Caspers gennembrud i så stort et løb, siger Michael Rasmussen.

Selv om årets felter, som han påpeger det, med undtagelse af VM og Tour de France er noget corona-decimerede og altså også på grund af udskydelser afvikles samtidig som denne søndag, så tager det bestemt ikke meget for Casper Pedersens bedrift.

- Det er en kæmpe sejr for ham, og Paris-Tours er jo ved at blive et rigtigt danskerløb, siger han med adresse til Søren Kragh Andersens sejr forrige år samt tidligere titler til Jakob Piil og Rolf Sørensen.

Selvfølgelig var han glad, 24-årige Casper Pedersen efter sin første store sejr. Foto: Guillaume Souvant/AFP/Ritzau Scanpix

- Casper har haft stor glæde af at køre sin første grand tour i årets Tour de France. Den slags bliver man bare en bedre cykelrytter af at gennemføre, påpeger han.

- Under Touren kørte han jo lead out for Cees Bol, så han var næsthurtigste mand på Sunweb-holdet, men nu viser han så også sin holdbarhed på den længere distance.

- Nu ved vi, at Casper ikke kun kan gøre sig i en spurt, siger Michael Rasmussen med henvisning til, at Casper Pedersen sad i udbrud de sidste 50 kilometer, før han besejrede sin følgesvend Benoit Cosnefroy fra AG2R La Mondiale.

