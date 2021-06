Kyllingen: Er det begyndelsen på enden?

BREST (Ekstra Bladet): Så er verdens bedste cykelryttere klar igen. Endnu en Tour, endnu en udgave af verdens største cykelløb står for døren. Holdene står foran den store, årlige eksamen og har optimeret alt, justeret enhver detalje og afprøvet ethvert scenarie.

Flueben efter flueben er sat på den lange liste over ting, der skal bringes i orden. Ruten er rekognosceret, højdetræningen er afsluttet, udstyret tilpasset og overflødige kilogram er smidt.

På Astanas liste har der øjensynligt manglet et vigtigt punkt, nemlig ‘Lad være med at fyre chefen i ugen op til løbet’.

Torsdag blev den kasakhiske manager Alexandr Vinokurov sparket ud af holdet. Vinokurov, der grundlagde holdet og sikrede dets eksistens i 15 år via sine forbindelser dybt ind i den kasakhiske regering.

Det store spørgsmål er naturligvis, hvorfor Vinokurov skulle fjernes - og ikke mindst hvorfor det skulle ske netop nu. Det forekommer mig at være fuldstændig unødvendigt således at fjerne et bærende element i korthuset kort tid før årets vigtigste løb.

Vinokurov er stadig et ‘værdsat medlem’ af Astana, sagde den nye kalif i foretagendet, Yana Seel, i en pressemeddelelse torsdag. Han er bare frataget sine magtbeføjelser.

Hvis han fortsat er et ‘værdsat medlem’ af det nu kasakhisk-canadiske hold, har han næppe taget af kassen, forulempet sekretæren eller lavet noget som helst andet, som normalt medfører øjeblikkelig exit fra en betroet stilling.

Så hvorfor gøre det nu? Utilfredsheden med Vinokurov rækker efter alt at dømme langt tilbage - formentlig længere tilbage end sidste år, da han blev rapporteret fyret sammen med sine kasakhiske sportsdirektører Alexandr Shefer og Dimitri Sedun, for så blot dagen efter at blive ansat igen.

Der har været rigelig mulighed for at tage skridtet uden samtidig at bringe holdet fuldstændigt ud af balance. For det er det, der risikerer at ske nu. Lige op til Tour de France. Det er mig ubegribeligt, at det skulle være nødvendigt.

Måske vil Yana Seel og bestyrelsen i selskabet bag Astana-Premier Tech sende et signal til hele verden. I givet fald er det lykkedes ganske godt - bortset fra, at ingen vel aner, hvad meningen er.

Det er med fyringen af Vinokurov åbenlyst, at der er store omvæltninger i gang på holdet. Måske for store? Jeg ser en risiko for, at det her er begyndelsen til enden, som det blev det for Team Tinkoff, da excentrikeren Oleg Tinkov i marts 2015 gav Bjarne Riis sparket.

Straks efter begyndte en systematisk udvanding af alt dansk på holdet med enorm usikkerhed til følge. Det blev snart et hold i opløsning. Den kultur, som Riis havde opbygget over mange år, blev splintret, og den teambuilding, som han lagde al vægt på, blev nedbrudt, før holdet lukkede ved udgangen af 2016.

Astana er i bund og grund kasakhisk. Der er stærk italiensk påvirkning, og nu også på det organisatoriske plan en markant canadisk indflydelse, men hjertet ligger i Kasakhstan. Når holdets stifter og leder pludselig er væk, er det selve holdets fundament, der vakler.

Værre bliver det hele kun, når Yana Seel samtidig praktiserer nærmest total lukkethed og efterlader alle - øjensynligt ikke mindst sine egne medarbejdere - i uvidenhed og usikkerhed om fremtiden.

Det bliver spændende at se, om holdet kan sætte sig ud over det i de næste tre uger. Truppen bugner med potentielle etapevindere - Aranburu, Lutsenko, Fuglsang, Izagirre, Fraile - men det kan sagtens vise sig, at tæppet er revet væk under holdet.