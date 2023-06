Kyllingen er sikker: - Det kommer til at ske igen

Cykelsporten er en lang jagt for at vinde sekunder i forhold til dine modstandere. Sådan er det i dag, sådan var det for 100 år siden, og sådan vil det være i morgen.

Derfor giver det i kølvandet på Gino Mäders tragiske dødsfald på nedkørslen fra Albulapass i Schweiz Rundt heller ingen mening - som kritikere har fremført - at ændre på cykelløbene, så de slutter fem-ti km efter en nedkørsel, mener Ekstra Bladets cykelsportsekspert, Michael Rasmussen:

- Det er fuldstændig ligegyldigt. Rytterne vil stadig køre lige så stærkt for at have 20 sekunder i bunden af bakken. Det giver ingen mening. Det er bare cyklingens forbandede natur, at der er et gigantisk risikomoment forbundet med en nedkørsel.

- Man kunne ikke effektuere sådan en regel. Så kunne man ikke køre Milano-Sanremo længere. Eller årets Tour-etape til Morzine eller den til Courchevel, siger Michael Rasmussen, der heller ikke så nogen faremomenter forud for etapen.

- Albulapass er en stor, bred, åben vej med relativt god asfalt. Der er intet fornuftigt argument for, at man ikke skal køre cykelløb der. For så ville man have problemer mange steder.

Bahrain-holdet kørte samlet først over målstregen på fredagens stærkt forkortede minde-etape. Foto: Sirotti Stefa/Imago/Ritzau Scanpix

Michael Rasmussen ved, hvad han taler om. Han kørte selv Albulapass med den samme nedkørsel til La Punt under Schweiz Rundt i 2006.

- Jeg var i udbrud og langt foran, men fik aldrig min servicevogn frem og gik helt kold og blev indhentet af mange. Min pointe er, at hvis jeg havde været 20 sekunder foran på toppen - eller 20 sekunder efter - så havde jeg kørt fuldstændig ligesom Juan Ayuso og Gino Mäder og alle de andre, der kørte med 100 km/t.

- Det ligger bare så dybt i rytterne. Det er det, man gør. Det handler om at komme først.

Kommer til at ske igen

Af samme grund er han heller ikke i tvivl om, at der også i fremtiden vil ske dødsfald i cykelsporten.

- Jeg tror desværre ... nej, jeg er helt sikker på, at det kommer til at ske igen. Og måske oveni købet mere frekvent end hidtil, fordi cyklerne bliver ved med at blive hurtigere.

- Der er rytternes risikovillighed, der afgør det.

Som tidligere rytter kan han sætte sig ind i, hvordan det har været at trille de 20 km, der kom til at udgøre fredagens etape.

- Reaktionen fra feltet er helt korrekt. For dem, der kører rundt dernede, har alle følt et sug i maven. Både dem der kørte hurtigt om kap og dem, der har set ambulancefolk og helikoptere nede ad bjerget.

- Alle er dybt, dybt berørte af det. Og det tager noget tid at ryste af sig. Men det kommer til at ske igen. For om ikke ret lang tid vil rytterne køre lige så stærkt og med lige så stor risiko igen.