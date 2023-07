Kyllingen er uforstående: De er desperate

Tre gok fra Kyllingen: Michael Rasmussen var meget imponeret af Adam Yates på 15. etape, mens det omvendte gør sig gældende for Lutsenko og Alaphilippe, som han ikke tøver med at kalde for Gøg og Gokke

Fire modbydeligt hårde dage er overstået, og rytterne kan nu se frem mod en hviledag, før tirsdag byder på kampen mod uret.

Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, gør status over duellen mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar.

- Det er status quo mellem Jonas og Pogacar, og de kunne nærmest have holdt hinanden i hånden, da de kørte over stregen i dag, siger Michael Rasmussen, som havde forventet en anden UAE-taktik på 15. etape.

- Jeg var lidt overrasket over, at Pogacar ikke prøvede på den første stejle stigning. Jeg havde troet, at han ville være gået hårdere til den.

De to rivaler kørte ind sammen. Foto: Stéphane Mahé/Ritzau Scanpix

Der er ikke mange etaper tilbage, og Michael Rasmussen ser allerede nu, at den akkumulerede træthed er ved at få et godt tag i rytterne.

- Det var godt cykelløb, og i den første del havde vi en del danskere med, siger Michael Rasmussen, der bruger Skjelmose som eksempel på den træthed, der er ved at ramme rytterne.



- Man skal køre rigtig stærkt for at vinde etaper i Tour de France, men det lader til, at trætheden har sat sig i den unge mand.

Dagens præstation

- Adam Yates (UAE) leverer dagens præstation. Han rydder op i favoritgruppen, så der kun sidder Pogacar og Vingegaard tilbage. Han er hjælperytter, men er nu det bedste bud på at tage sidste plads på podiet, og han er naturligt også den bedste hjælperytter i år. Det troede vi ellers, at Sepp Kuss var.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Adam Yates ligner tredjestærkeste mand i år. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

- Tilskueren, der forårsagede styrtet på dagens etape, får dagens første gok. Det er torske-hamrende dumt, og det er ikke, fordi der ikke bliver gjort opmærksom på, at tilskuerne skal passe på. Nogle får bare en sammensmeltning i hjernen, når de ser cykelløb i varmen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Nathan Van Hooydonck slog sig gevaldigt efter nærkontakt med en tilskuer. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

- Alexey Lutsenko (Astana) og Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) får et kollektivt gok. Jeg kan ikke gennemskue, hvorfor Gøg og Gokke skulle sidde ude foran og kæmpe med at holde det store udbrud på afstand, når de maksimalt fik 30 sekunders forspring.

- Det gav ingen mening overhovedet. Det er et udtryk for den desperation, som er til stede på begge hold, efter de begge har mistet deres bedste bud på etapesejre. Det har været en mega-ringe Tour af begge hold, og de kører rådvildt på alt bare for at få tv-tid.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Gøg og Gokke på tur. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

- Simon Yates (Team Jayco-Alula) får et gok for anden dag i træk. Jeg forstår ikke, hvorfor han endnu en gang bliver sat af favoritfeltet, når de kører nedad bakke. Nu skal han endnu en gang sidde og jagte frem mod den næste stigning. Når man sidder og jagter, så får man ikke spist og drukket - og så taber man tid. Det er tosset.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Simon Yates får et gok for anden dag i træk. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Dagens detalje

- Carlos Rodriguez og Thomas Pidcock (Ineos) får dagens detalje. De kørte den rigtige vej rundt i en rundkørsel, og så var Rodriguez pludselig foran med 100 meter, og Pidcock havde lukket hullet til favoritfeltet. Ineos har helt sikkert givet besked over radioen om, at de skulle køre den vej.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Carlos Rodriguez leverede dagens detalje. Foto: David Ramos/Pool/AFP/Ritzau Scanpix

Dagens dansker

- Mikkel Bjerg (UAE) bliver dagens dansker, for når han kan sidde dér og føre på en bakke, der er tocifret, så langt inde i Touren efter knap 4000 højdemeter, så er det bare rigtig, rigtig godt. Han er virkelig kommet tilbage igen, efter han lige var nede i et par dage - måske på grund af antibiotikakuren, han var på. Han bliver vigtig for UAE og Pogacar de næste dage - i særdeleshed på onsdag og den store etape på lørdag.

Mikkel Bjerg leverede en monster-præstation på 15. etape. Foto: Garnier Etienne/Reuters/Ritzau Scanpix