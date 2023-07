Kyllingen er utilfreds: - Helt håbløst

Tre gok fra Kyllingen: Michael Rasmussen kalder den stort anlagte etape til Grand Colombier for en fuser, og så uddeler han gok til en franskmand, der kørte afslutningen som et barn, og så får UAE også kritik

- Overordnet set, så synes jeg, at dagens etape var en fuser.

Så klart udtrykker Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, sig ovenpå en etape, der slet ikke levede op til de store forventninger.

Rytterne virkede til at have for stor respekt for Grand Colombier, og den skade den kunne udrette i forhold til weekendens to store Alpe-etaper.

- Det var meget arbejde for ingenting - men signalværdien for UAE er stærk. De sidder med fem mand ud af 15 mand i favoritgruppen til sidst, og så skal man virkelig have røv i bukserne ovre i Jumbo-lejren, hvis man vil angribe Pogacar.

- Jumbo blev kørt tynde i dag, og det undrer mig, at UAE ikke åbnede op noget før.

Dagens præstation

- Michal Kwiatkowski (Ineos) er den eneste, som rigtig imponerer mig i dag. Han kører jo enormt klogt og lader være med at køre med udbryderne i starten. Han kommer først op til dem på det første plateau efter fem kilometer, hvor han kører direkte forbi dem.

- Så ser han, at der går lidt taktik i den blandt de tre andre, og der er ingen, der lige har lyst til at gå i bund og hente ham. Så får han lynhurtigt et hul på 30 sekunder. Han kører klogt og lukrerer på, at feltet og udbruddet har for stor respekt for bjerget.

Michal Kwiatkowski imponerede som den eneste på dagens etape. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

- Quentin Pacher (Groupama-FDJ) får et gok. Når man kører i drengeklasserne, så bliver der altid kørt helt vildt op til målstregen, for at vise sig for far og mor. Det er som om, at der ikke er nogen, der har fortalt ham, at Grand Colombier er 17 kilometer lang, og man ikke skal ligge og køre forældrespurt opad den. Det burde han være ovre, når han nu kører på det her niveau.

Quentin Pacher får dagens første gok. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

- Pierre Latour (TotalEnergies) får det andet gok. Det var da helt håbløst det dér. Han rammer udbruddet og er sådan set favorit til at vinde etapen, efter han blev nummer to på Puy de Dôme, men han spiller sig fuldstændigt af banen og må jagte på nedkørslen fra den ikke-kategoriserede stigning. Når han endelig sidder i udbruddet, så skal han også med hen til bunden af Colombier.

Pierre Latour imponerede slet ikke på dagens etape. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix

- Marc Soler (UAE) fortjener det sidste gok, for ligeså stærkt som han kørte opad de første otte kilometer, ligeså dumt var det, at han begyndte at sidde og køre med, efter han slap fronten af favoritfeltet.

- Han begyndte at overhale Romain Bardet igen og var helt oppe og køre over, at han lige havde sat store navne. UAE kunne også godt have sparet Majka og Grossschartner, når nu Marc Soler kørte så stærkt. Så de kunne spares til de kommende dage.

Marc Soler smadrede frontgruppen, men dummede sig også. Foto: Bernard Papon/AFP/Ritzau Scanpix

Dagens detalje

- Tadej Pogacar (UAE) får dagens detalje for hans afsluttende spurt. Det er fandme godt set, at han kan køre den spurt i så lang tid, at han lige akkurat kan nå op og tage tredjepladsen og de fire bonussekunder. At han formår at time den spurt, så han får bonussekunderne, det er imponerende.

Tadej Pogacar vandt otte sekunder med en flot spurt. Foto: Bernard Papon/AFP/Ritzau Scanpix

Dagens dansker

- Anthon Charmig (Uno-X) må have fået sit livs oplevelse. Han kører med i dagens udbrud, og han får faktisk lov til at køre først ind på Grand Colombier. I et ganske kort øjeblik så kunne man næsten have troet, at han kunne være med til at køre om sejren, men så ikke alligevel. Der gik ikke mange meter, før han blev læsset. Han har vist fine takter de seneste dage, og han får en kæmpe én på opleveren. Tommelfingeren opad, men vi skal nok ikke forvente at se ham i udbrud på de kommende etaper, for der vil kvaliteten i udbruddet være helt anderledes.