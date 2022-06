Kyllingen: Et mediestunt af fransk politi

- Det er fuldstændigt idiotisk at tro, at de skulle kunne finde noget i Glostrup, lyder det fra Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen om morgenens ransagning af Bahrain-Victorious. Havde rytterne haft noget, de ikke måtte have, havde politiet fundet det i deres hjem i mandags

Klokken 05:30 blev Bahrain-Victorious-rytterne vækket af politiet på Hotel Scandic i Glostrup.

På baggrund af en retsanmodning fra fransk politi er alle Bahrain-Victorious' hotelværelser og biler siden blevet endevendt.

Et sandt mediestunt, lyder det fra Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen.

- Det er en opfølgning på en efterhånden gammel sag, som i virkeligheden har en aflægger helt tilbage til den her bloddopingsag i Østrig, der hedder Operation Aderlass, forklarer Rasmussen.

- Her forelægger der et bevis på at holdets manager, Milan Erzen, har været i kontakt med dopinglægen Mark Schmidt, og at han efter sigende forsøgte at købe en blodcentrifuge.

Det benægtede Erzen, men alligevel startede en undersøgelse af Bahrain-Victorious.

Ifølge Rasmussen på grund af bemærkelsesværdigt gode præstationer.

- Sidste år kastede holdet så mistanke på sig selv, fordi de kørte enormt stærkt hele sæsonen igennem, og der blev deres hotel også ransaget af fransk politi under Touren, lyder det fra cykeleksperten.

Det samme gentog sig i mandags, hvor Europol i forskellige lande ransagede rytternes private adresser, og det er på fransk politis foranledning, at endnu en ransagelse i dag fandt sted i Glostrup.

Idiotisk, mener Michael Rasmussen.

- Det er fuldstændigt idiotisk at tro, at de skulle kunne finde noget i Glostrup.

- Det svarer til, at man tager tyvekosterne med til afhøring.

- Og så er det idiotisk at tro, at man vil transportere dopingmidler fra Sydeuropa til Danmark og så transportere dem yderligere 1400 kilometer syd til Frankrig igen, slår Rasmussen fast.

- Det virker unægteligt som værende et helt klassisk Tour de France-mediestunt fra det franske politi.

- Hvad gør det ved Bahrain-Victorious rytterne, at de bliver vækket sådan her morgenen inden Tour-start?

- Det skaber lidt røre på et hotel ude i Glostrup, men så er det heller ikke mere interessant, og lige om begynder holdenes pressemøderne, og så bliver fokus flyttet et andet sted hen.

- Naturligvis i al den stund, at der ikke er fundet noget, forklarer Rasmussen, der set i lyset af mandagens ransagning finder undersøgelsen noget uværdig.

- Selvfølgelig er det et irritationsmoment for rytterne, når det står på, at de igen får rodet deres ejendele igennem.

- På den måde bliver det lidt uværdigt, al den stund de lige har været nøjagtig det samme igennem derhjemme.

- Hvis man havde haft noget derhjemme i mandags, som ikke blev fundet, så ville det ingen mening give, at de skulle transportere det med til Danmark, afslutter Rasmussen.

Bahrain-Victorious oplyste efter ransagningen, at man ikke har fået beslaglagt nogen effekter.