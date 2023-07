Kyllingen fatter det ikke: - Hører fortiden til

Afslutningen var fyldt med drama og det ene styrt efter det andet på 4. etape af Tour de France, men der er ikke noget at sige til, hvis du undervejs fik en noget længere lur på sofaen end de seneste dage.

Der skete nærmest intet ude på ruten, før et mindre, ubetydeligt udbrud fik hul, men stadig holdt i stram snor.

Da feltet kom samlet ind til de sidste kilometer og finalen på en racerbane, var der dog kaos nok. Flere ryttere røg i asfalten, inden supersprinter Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) vandt for anden dag i træk.

- Der er 170 mand i feltet, der alle har friske ben og ikke er mærket. Så bliver det bare mere hektisk, siger Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen, da han skal forklare de mange styrt under afslutningen.

- De kunne have startet denne her etape ti kilometer før målstregen, og så går det bare en procent eller to hurtigere.

Dagens præstation

- Det er anden dag i træk, at Mathieu van der Poel leverer som leadout-rytter. Jeg bliver nødt til at sige, at Michael Mørkøvs rolle som verdens bedste leadout-mand er udspillet. Han er fortid i det her. Van der Poel trykker bare så sindssygt mange watt og kan holde dem i lang tid.

- Jasper Philipsen kan være fuldstændig rolig. Han ved godt, at han bliver leveret.

Jasper Philipsen har meget at takke van der Poel for. Foto: David Ramos/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

Det første gok går til løbsarrangør ASO.

- Rytterne skal køre løbet, og det er så forudsigeligt, at det her er en sprinterdag, men så lav den da for søren kortere.

- I stedet for at køre en helt omgang rundt om Nogaro (målby, red.), så kør da direkte ind til byen og få det overstået. Det er så forudsigende, som noget kunne være. Det hører fortiden til med at køre lange, enormt kedelige sprinteretaper.

- Søren Wærenskjold (Uno-X) får det andet gok. Når man er færdig med sin leadout, skal man hverken begynde at kigge til højre eller venstre. Man beholder bare sin bane, og så skal de andre nok køre rundt om. Han begynder at kigge sig over skulderen, trækker cyklen ind i barrieren og klipper en rytter.

- Og når det så er sagt, kørte han et fantastisk leadout. Han sad ude i vinden i lang tid. Hans ben har været fuldstændig syret til. Han har bare lige glemt at få den sidste ilt til hjernen og laver sådan en bommert. Det gør han formentlig ikke igen.

Efter endt leadout-arbejde var nordmanden uopmærksom. Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

Det sidste gok går til Fabio Jakobsen og Michael Mørkøvs mandskab.

- Quick-Step sidder alt for langt tilbage. Det bliver for stressende for dem at nå frem, og jeg tror, at det er derfor, at Fabio Jakobsen styrter. Det er på baggrund af, hvad der kan ses på billederne, men jeg synes, at det ser sådan ud. Lige pludselig har han ikke folk omkring sig. Det var lidt spredt fægtning.

Fabio Jakobsen røg i asfalten. Foto: Franck Faugere/Ritzau Scanpix

Dagens dansker

- Det er ikke, fordi Mads Pedersen gjorde det godt, men han var den eneste dansker, der reelt var i fokus i dag. Han skal nok til at se sig om, hvis han skal vinde etaper. Han er et stykke fra.

- Med den måde som Mads kørte over Jaizkibel (stigning på 1. etape, red.) den anden dag og først blev sat med to kilometer til toppen, der tror jeg mere på, at han kan vinde en mellemetape, der er tilpas hård ligesom sidste år.

- Jeg tror ikke, at han kommer til at vinde spurterne. Der er for mange, der kører for stærkt. Han har ikke begået de store fejl, men slået af andre der er bedre.

Det var igen IKKE Mads P.-dag. Han sluttede blot på tiendepladsen. En enkelt position dårligere end mandag. Foto: Tariq Mikkel Khan

Dagens detalje

- På sådan en dag her er det lige før, at dagens detalje går til bageren, der lavede den chokolade-croissant, jeg fik leveret i morges inde på sengen.

