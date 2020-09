Kyllingen forundret: - Helt håbløst

Mikel Landa og Bahrain McLaren så ud til at have lagt strategien perfekt i forhold til at gøre en forskel på 18. etape, men i sidste ende smuldrede det.

Helt uforståeligt for Michael Rasmussen, der mener, at udbryderen Pello Bilbao skulle have ventet på sin kaptajn ved foden af sidste stigning, da etapesejren var umulig.

- På papiret får de planlagt det godt med Damiano Caruso ude foran og Pello Bilbao helt ude foran. Selvfølgelig var det ikke planen, at Bilbao skulle sættes af, når han lå til at køre om etapesejren.

- Men det er helt håbløst, at de ikke får den kørt helt i mål, så Caruso fører henover grusstykket, og så skal Bilbao holde i bunden af bjerget og være klar. Der har de i den grad chancen for at køre Richie Porte fuldstændig ud af lystavlen, siger Michael Rasmussen med henvisning til australierens punktering på gruset.

Mikel Landa og Wout Poels angreb, men kunne ikke gøre det færdigt. Foto: BENOIT TESSIER/Ritzau Scanpix

Richie Porte punkterede tidligt på etapens grusstykke, og det lignede en oplagt chance for Mikel Landa for at overtage Portes fjerdeplads i det samlede klassement. I stedet endte de med at køre sammen over målstregen og dermed status quo.

- Man skulle tro, de kører uden radioer. De sidder hjemme i bussen og håber på, at det sker. Og det gjorde det så næsten også, men det så ikke ud til, at de efterfølgende snakkede sammen.

- Det var utroligt, for de gjorde det godt og aggressivt, lige som de skulle, siger Michael Rasmussen

Efterfølgende burde Landa have lavet en alliance med konkurrenterne Enric Mas og Miguel Angel Lopez, som også havde interesse i at distancere Richie Porte.

- Som løbet skrider frem, er det lige så tosset at Lopez, Enric Mas og Landa ikke selv tager ved. De to slovenere slår I ikke alligevel, så tag nu at komme derud af. Det undrer jeg mig over, siger Michael Rasmussen, der ikke misunder rytterne de få kilometer på grus.

- Som rytter ville jeg synes det var en rigtig dårlig idé, men som tilskuer synes jeg, det er en rigtig god ide, siger Michael Rasmussen, der dog undrer sig over én ting.

- Jeg forstår dog ikke, at holdene ikke havde to mand stående deroppe med et sæt hjul og en umbraconøgle i hånden. Det overgår min vildeste fantasi., når man sidder og kører om podiepladser i Tour de France.

- Det var oplagt at der ville ske et eller andet, siger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

TOP OG FLOP



Michael Rasmussen udpeger TOP og FLOP efter hver etape.

Etapens TOP: Ineos

Michal Kwiatkowski og Richard Carapaz triumferede på 18. etape. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

- Det er uden tvivl Ineos. Det, de laver i dag, er ekstraordinært. Enormt flot kørt. Det havde de aftalt hjemmefra. Afslutningen var, ligesom den skulle være og helt efter bogen. Carapaz får en bjergtrøje og Kwiatkowski får etapesejren.

Etapens FLOP: Sportsdirektørerne på Bahrain McLaren

Sportsdirektørerne hos Bahrain McLaren burde have beordret Pello Bilbao til at vente på Mikel Landa og Damiano Caruso. Foto: BENOIT TESSIER/Ritzau Scanpix

- Det er Bahrains sportsdirektører. Der er nærmest kun en undskyldning, og det er, hvis radioen ikke fungerede.

- Der skal sidde en sportsdirektør i bilen og sige til Bilbao, at nu stopper du og tager en tissepause og får tiden til at gå i to minutter. Ham skulle de have brugt fem kilometer tidligere.

Ofrede sig for kaptajnen - og hældt ud af Touren

Kyllingen hylder dansker: - Det havde han aldrig drømt om

Hård kritik af Riis' hold: - Står skidt til