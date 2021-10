Kyllingen: - Godt, han kommer væk

Michael Rasmussen havde ikke lige hørt om Jakob Fuglsangs skifte tidligt onsdag aften, men det ville være synd at påstå, at ’Kyllingen’ var lamslået over nyheden om skiftet til Israel Start-Up Nation efter ni sæsoner hos Astana. Ekstra Bladet har tidligere i en analyse peget på præcis denne mulighed.

- Okay! Jeg har jo hørt rygterne, så det overrasker mig egentlig ikke. Fuglsangs manager har jo tidligere givet udtryk for, at Jakob ville følge Premier Techs sponsorat, og firmaet er canadisk – og ham Sylvan Adams, der står bag Israel Start-Up Nation er også canadier - så der er formentlig en eller anden alliance der, siger Ekstra Bladets cykelekspert.

Er det et godt match for Fuglsang?

- Det kan sikkert sagtens være det mest økonomisk attraktive match… Men Israel Start-Up Nation er jo ikke et af sportens største hold lige nu, de har en del lidt ældre klassement-ryttere på holdet, deriblandt Chris Froome, og så er der Michael Woods, siger Michael Rasmussen og tilføjer hurtigt:

- Men det kan da sagtens tænkes at være godt for Jakob at skifte til dem og prøve noget nyt efter mange år hos Astana, der i hvert fald ikke har haft nogen stor sæson.

Jakob Fuglsang før løbet Ruta del Sol i Malaga i Spanien. Her møder han Chris Froome inden starten - de to træner i forvejen sammen, nu bliver de holdkammerater. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Hvad bliver hans rolle – Froome er vel en falmet stjerne nu?

- Ja, det må man sige. Der er i hvert fald god plads til en klassementrytter på det hold, og der er ingen tvivl om, at Jakob nok skal få masser af plads.

Som decideret kaptajn eller fra løb til løb?

- De har Michael Woods, der er ret skarp, må man sige. Men ellers tror jeg, det utvivlsomt har været det bedste tilbud, Jakob har haft. Mulighederne har ikke været så mange, og det her er et hold, der er i den nederste del af hierarkiet på World Tour’en.

Har de større ambitioner?

- Jeg tror nok, ambitionerne er der, men holdet har ikke sådan indtil videre handlet ind til noget, der skulle forhindre Jakob i at blive kaptajn på mandskabet.

Nu kommer det onde spørgsmål! Jakob er 36 og vel også selv en falmet stjerne?

- Han har i hvert fald ikke fremtiden foran sig. Han skriver nok sin sidste store kontrakt nu.

Så det handler også lidt om pensionsopsparingen?

- Ja, det gør det nok også. Rygtet gik jo på, at Froome får fem mio. euro om året (ca. 37 mio. kroner, red), og han har jo kørt som en pose nødder lige siden. Så de er ikke forvænte med at mange penge giver store resultater, men de har nok stor forventning til Jakob, selv om han ikke har haft en stor sæson – men dog i glimt vist, han stadig er en dygtig cykelrytter.

Hvad betyder skiftet rent praktisk for ham?

- Han ligger jo i forvejen og træner rigtigt meget med netop Chris Froome i Monaco, så der er ingen grund til, at han skal lave om på det. Jeg tror i øvrigt, det er godt, han kommer væk fra Astana, der har vist sig at være noget af en rodebutik det sidste års tid.