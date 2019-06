'Kyllingen' håber på fransk lortevejr: - Første gang der er håb

Jakob Fuglsang bedste placering i Tour de France er syvendepladsen i 2013, men den velkørende Astana-kaptajn har alle muligheder for at overgå den i år.

- For første gang er der et begrundet håb om at se ham køre i top 5. Critérium du Dauphiné er et vigtigt løb, og det er et stort resultat. Som han er kørende i år, ser jeg det som et godt skridt på vejen mod noget endnu vigtigere, siger Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, der letter på cykelkasketten for Fuglsangs præstationer i år:

- Han har haft en helt outstanding sæson. Han kommer selvfølgelig til at gå ind til Tour de France med en god følelse, men når første den første etape er kørt, så er det glemt og er ligegyldigt.

- Man er aldrig bedre end sit sidste løb, og første gang, han fejler, vil dommen være hård.

Jakob Fuglsang har aldrig været på podiet i Tour de France, men måske 2019 bliver året, hvor det sker? Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Sidste år sluttede Jakob Fuglsang som nummer 12 i verdens største cykelløb, og ifølge Ekstra Bladets cykelekspert skal det store danske Tour-håb håbe på én ting i Frankrig: Dårligt vejr!

- Hvis man ser på Jakobs topresultater, er de ofte kommet i et lortevejr af den anden verden. Historisk set har han været udfordret, når det har været 30 grader dag ud og dag ind i juli.

- Så som dansker skal man håbe, at det bliver dårligt vejr i Frankrig, siger ’Kyllingen’.

I 2017 vandt Fuglsang også Critérium du Dauphiné og var på vej mod et stort resultat i Touren. Han lå halvvejs nummer fem, men styrtede og måtte udgå med et brud på både håndled og albue.

- Og det viser bare, at skal du have succes i Tour de France, så må du ikke være uheldig på noget tidspunkt, siger Michael Rasmussen.

Årets udgave af verdens største etapeløb skydes i gang i Bruxelles 6. juli.

Fuglsangs største triumfer Samlet sejr i Criterium du Dauphiné (2017 og 2019) Vinder af Liège-Bastogne-Liège (2019) Etapesejr i Tirreno-Adriatico (2019) Nummer to i Strade Bianche (2019) Samlet sejr i Andalusien Rundt (2019) Etapesejr i Romandiet Rundt (2018) To etapesejre i Criterium du Dauphiné (2017) Sølv ved OL i Rio i mændenes linjeløb (2016) Samlet nummer fire i Criterium du Dauphiné (2013) Samlet vinder af Tour of Luxembourg (2012) Samlet vinder af Østrig Rundt (2012) Samlet nummer tre i Schweiz Rundt (2010) Samlet vinder af Post Danmark Rundt (2008, 2009 og 2010) Samlet vinder af Slovenien Rundt (2009) Guld ved U23-VM i mountainbike (2007) Vis mere Luk

