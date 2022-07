Kyllingen: - Han kunne have mistet det hele

Enkeltstarten er en speciel disciplin, og den ender ofte med, at man som seer 'venter, venter og venter' på, at favoritterne kommer afsted for at afgøre tingene mellem sig.

Således blev det også på dagens etape, hvor det dog endte med at blive lidt mere spændende for især de danske tv-seere - mere om det senere.

Wout van Aert (TJV) levede op til favoritværdigheden, og sikrede Jumbo-holdet deres sjette etapesejr under årets Tour. For belgieren var det hans tredje etapesejr i år - og niende Tour-etapesejr i alt.

Han er dog ikke hovedperson i dagens 'Gok fra Kyllingen', for her er det en hollænder, som får den største ros, mens Vingegaard både må tage mod ros og et 'Gok' for at være tæt på at smide det hele.

Dagens præstation

- Hollandske Bauke Mollema (Trek) får dagens præstation. Han har nærmest været usynlig under årets Tour de France, og han har ikke været noget stort aktiv ovre på Trek-holdet. Det er imponerende, at han hiver sådan en enkeltstart op af hatten her til sidst. Han bliver 'Best of the rest', og det er i virkeligheden dagens store præstation og overraskelse.

Bauke Mollema leverede dagens præstation. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

- Tadej Pogacar (UAE) får dagens første gok. UAE-holdet og Tadej Pogacar har simpelthen ikke rekognisceret ruten godt nok, og det var tydeligt, at Pogacar ikke følte sig komfortabel på dagens rute. Der var flere gange, hvor man så Jonas sidde i bøjlen i svingene og samtidigt trådte rundt i svingene - mens Pogacar satte sig op og lod cyklen trille rundt.

- UAE viser i den grad, at der er plads til forbedring, når det kommer til forberedelse. Der kan de lære noget af Jumbo-Visma.

Tadej Pogacar og UAE skal være bedre til at forberede sig. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

- Louis Meintjes (Intermarché) mister to placeringer i klassementet, og det får han dagens andet gok for. Jeg er med på, at han ikke er enkeltstartsspecialist, men han skal for fanden bare forsvare sig mod Aleksandr Vlasov (BORA) og Romain Bardet (Team DSM).

- Det virkede som om, at han manglede en kombination af kørelyst og aggressivitet. Jeg er med på, at det ikke er fedt at køre enkeltstart, men han bør gøre sig umage på de sidste 40 kilometer, når han har kæmpet sig frem til sjetteplads henover de seneste 3.300 kilometer.

Louis Meintjes mistede to placeringer i det samlede klassement. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

- Jonas Vingegaard får dagens tredje gok, fordi han er ved at smide hele lortet i sidste sekund. Jonas kører latterligt stærkt, men bliver grebet af stemningen og bliver overivrig. Der var slet ikke behov for at satse så hårdt på den nedkørsel. Hans baghjul skrider lidt, og hvis han ryger ind i den klippe, så er kravebenet det første, der ryger. Det havde været katastrofalt. Jonas var fem centimeter fra ikke at komme til Paris.

Vingegaards nedkørsel blev lidt for spændende. Foto: Daniel Cole/AP/Ritzau Scanpix

Dagens dansker

- Jonas Vingegaard er dagens dansker. Han har i dag cementeret sin sejr og er et langt stykke henad dagens etape ved at vinde. Jeg vil nærmest påstå, at det først er, da han er ved at køre galt, at alvoren går op for ham. I det øjeblik tænker han, 'shit mand, jeg kunne have mistet det hele her', og det har helt sikkert løbet ham koldt nedad ryggen.

- Så han trak stikket for at nyde den sidste kilometer. Naturligvis er Jonas Vingegaard dagens dansker, for det er vildt, at en mand på 58 kilo kan lave sådan et nummer og køre sådan en enkeltstart.

Jonas Vingegaard. Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix

- Han er sindssygt aerodynamisk og er måske den mest aerodynamiske rytter i feltet. Det er utroligt, at han kan holde den position på cyklen, men det er helt sikkert noget, han har øvet og mestrer til perfektion.

Dagens detalje

- Dagens detalje går til Stefen Bissegger (EF) og Olivier Le Gac (FDJ), som på vej opad den samme bakke delte vandflaske. Stefan Bissegger overhalede Le Gac, og de fik sig en kort snak, inden Le Gac gav tog en tår af sin flaske og gav den videre til Bissegger, som kvitterede med at tage en tår, inden han leverede flasken tilbage.

Bissegger delte flaske med Olivier Le Gac. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

