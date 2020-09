Kyllingen hylder dansker: - Det havde han aldrig drømt om

Kyllingen har set det meste og prøvet de værste, når det gælder franske bjerge – og alligevel er han imponeret af den rute og de strabadser, Tour de France-feltet skulle igennem på 17. etape.

Kongeetapen!

- Man må bare sige, at ruten generelt og den afsluttende stigning op ad Col de la Loze bare holdt alt, hvad vi havde håbet på. Etapen skuffede absolut ikke! Nu har vi gået spændt og ventet siden november sidste år, da etapen blev annonceret, og det blev en fantastisk dag, siger Michael Rasmussen.

De sidste seks nyasfalterede kilometer cykelsti op af den afsluttende stigning fik skilt får fra bukke i et fantastisk terræn.

- Den finale har gjort god reklame for området, og mon ikke der har siddet mange derhjemme ved skærmene og fået lyst til at prøve kræfter med en cykelferie i området. Jeg tror det, siger Michael Rasmussen.

Han så et fantastisk cykelløb.

- Når du når ind i Alperne i den tredje uge af Touren, så er der ikke længere noget, der hedder held. Etapen blev så spændende, som den blev, fordi der blev etableret et stærkt udbrud allerede fra morgenstunden, og det var sindssygt stærke ryttere, der sad i det, forklarer Michael Rasmussen.

- Mikkel Landas hold (Team Bahrain-McLaren) overtog styringen, men det var på sin vis skønne spildte kræfter, fordi Landa var langt fra at kunne profitere af den indsats, holdet leverede. De knoklede enormt hårdt, siger Michael Rasmussen.

Mads Pedersen viste VM-trøjen frem på en dag, hvor sjællænderen kom til at knokle som et svin. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Kyllingen er til gengæld imponeret af en dansker, der glimtede stort på ’udebane’. Det var alt andet end skidt-Mads…

- Det er værd at bemærke, at Mads Pedersen viste VM-trøjen frem på aller flotteste vis. De fleste havde nok forventet, at han ’bare’ skulle sidde med og komme med grupettoen hjem, men i stedet fik han en opgave og løste den fornemt, lyder rosen fra Michael Rasmussen.

- Mads har lidt som et svin derude, det har han med garanti, og han havde nok heller aldrig drømt om, at han skulle køre over Col de la Madeleine i selskab med 30 af feltets stærkeste ryttere – men han har alligevel haft en sjovere dag, end hvis han bare skulle med hjem. Det var en af dagens helt store oplevelser at se ham i dag, siger Michael Rasmussen.

Han noterer desuden:

- De to slovenere viste sig trods alt sårbare. De fleste ville nok have spillet på en af dem som vinder af etapen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Dagens top:

Miguel Angel Lopez blev historisk i den forstand, at han vandt den skrappeste målstigning i Tourens historie. Foto: Benoit Tessier/AFP/Ritzau Scanpix

Miguel Angel Lopez

Så kan flagene vel gå fra halv til hel igen i Colombia efter Miguel Angel Lopez’ fornemme sejr på end dag, da Egan Bernal forlod løbet, og Nairo Quintana ikke kunne følge med. Lopez vinder altså lige den hårdeste målstigning i løbets historie og kører sig op på en foreløbig podieplads.

Dagens flop:

Mikel Landa på vej op af Col de la Loze. Det blev til en fæl gang Col de la Loose for spanieren. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Mikel Landa

Holdet sidder dagen igennem og fører, fører og fører, og når det så gælder, er han ude af stand til at følge op på det fornemme forarbejde. Alle knokler for Mikel Landa, men han slog ikke til.

Se også: Danmarks største hold tæt på redning

Se også: Egan Bernal trækker sig fra Tour de France

Se også: Dansk cykelstjerne smittet med coronavirus