Kyllingen hylder Vingegaard-show: - Den smarteste

Cementerede Jonas Vingegaard sig - med sin flotte sejr på 16. etape - som den stærkeste i Vuelta a España?

Ja, det mener Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen.

- Ja, det tror jeg, at han gjorde. Han var i hvert fald også den smarteste. Det hjalp også på det, at han var på det hold, der havde den totale overhånd. Men det var ham, der kunne gøre forskellen i dag, siger han.

Med sin sejr tog Vingegaard tid på både konkurrenter og holdkammerater, da han overhalede Primoz Roglic og nærmer sig Sepp Kuss på førstepladsen i klassementets top.

Dermed er der et nyt kapitel skrevet i historien om Jumbo-Vismas forsøg på at få hele tre mand på podiet. Og ifølge 'Kyllingen' ligner det lige nu, at Vingegaard er den stærkeste.

- Lige nu er Jonas opadgående og Kuss er nedadgående. Roglic er nogenlunde status quo.

- Roglic er også ærgerrig og vil også gerne vinde Vueltaen. Han vil gerne holde sig til, om ikke andet, lyder analysen.

Michael Rasmussen er Ekstra Bladets cykelekspert og leverer altid knivskarpe analyser af de vigtigste cykelhistorier og -resultater. Foto: Claus Bonnerup

Kørte som en pose nødder

Jonas Vingegaard tog tirsdag et minut og et sekund på rivalen Juan Ayuso (UAE). Den afstand kunne ifølge Kyllingen have været mindre.

- Han nød enormt godt af, at UAE kørte som en pose nødder. De sad med intet mindre end fire mand dernede bagved, og så brugte de guddødeme deres hjælperytter på at ligge og jagte Jonas helt alene.

- Hvis UAE havde gjort det rigtig hårdt og ikke ladet Jonas få det forspring, var Jonas nok kommet med mål med 15-20 sekunder, Kuss var blevet sat, og så var Ayuso kommet på podiet, påpeger eksperten.

Efter tirsdagens drama er Sepp Kuss fortsat i front af løbet, mens Jonas Vingegaard nu kun har 29 sekunder op til sin amerikanske holdkammerat. Bag de to ligger Jumbo-Vismas anden store stjerne, Primoz Roglic, der har et minut og 33 sekunder op til førertrøjen.

På fjerdepladsen ligger Juan Ayuso, som har to minutter og 33 sekunder op til Sepp Kuss.

Der er dog masser af terræn for UAE og resten af konkurrenterne at jagte på. Allerede på onsdagens 17. etape skal feltet op ad den legendariske stigning Altu de l'Angliru, som ikke kan undgå at skabe ravage i klassementet.