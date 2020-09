Kyllingen i ekstase: - Vi var så heldige

Tadej Pogacar viste sig igen i dag frem som værende en rytter, man skal holde øje, når det kommer til den samlede sejr i Tour de France.

Han vandt dagens bjergrige 9. etape i en spurt mod de store forhåndsfavoritter Bernal og Roglic samt Mikel Landa og Marc Hirschi.

Hirschi, der havde kørt alene i udbrud store dele af etapen, blev hentet kort før mål og blev altså slået i spurten af Pogacar og Roglic og endte som nummer tre.

Tempoet blev for alvor sat af Roglic, Pogcar og Bernal op af etapen sidste stigning, hvor blandt andre Adam Yates i den gule trøje ikke kunne følge med.

Derfor er Primoz Roglic ny mand i føretrøjen, når feltet efter morgendagens hviledag ruller ud på 10. etape.

Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen glæder sig over, at favoritterne begynder at køre mod hinanden.

- Vi var så heldige, at dagens etape var en gentagelse af gårsdagens mand-mod-mand-kamp.

- Alle favoritterne sad tilbage, og det lover jo rigtig godt for resten af Touren.

- Der er ikke nogen, der sidder og har et kæmpe overtag. Der er stadig otte mand inden for et minut i det samlede klassement. Det gør i den grad, at løbet bliver holdt i live.

Artiklen fortsætter under billedet:

Hirschi kom alligevel på podiet, selvom han ikke vandt dagens etape. Han blev belønnet med det røde rygnummer for at være den mest angrebsivrige rytter. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

- Det var positivt at se Egan Bernal rejse sig og være klar igen og angribe. Han var ikke på bagkant, som han var i går.

- Pogacar bød ind, og han køre, som om at han er storfavorit, men vi ser også, Mikel Landa sidder der hver gang. Han er stadig en outsider til klassementet.

- Det var tydeligt at se, at Jumbo-Visma havde en plan. De turde ikke lade udbruddet køre med for lang tid.

- Jeg talte med Robert Gesink (Jumbo-Visma) før etapen, og han sagde, at hvis der var nogle fra konkurrenternes hold, der prøvede at komme i udbrud, så lukker vi dem ned.

- Det er værd at bemærke, at ham den gamle mand Valverde bare bliver bedre og bedre for hver dag, der går. Det kan jeg virkelig godt lide at se.

- Han har ikke siddet derhjemme og trænet på home-traineren, som alle de unge gutter har under lock down.

- Han kan blive et seriøst bud på en vinder, når VM skal køres efter Touren.

--------- SPLIT ELEMENT ---------