Kyllingen i shitstorm: - Det er kørt helt af sporet

NÎMES (Ekstra Bladet): Det er ikke kun Tour de France-rytterne, der oplever en trykkende hede i disse dage.

Også Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, har det hedt. Men ikke kun på grund af vejret.

Han er nemlig røget ind i en shitstorm i Colombia efter en bemærkning om Nairo Quintana sagt efter bjergetapen søndag.

Under overskriften ’forarget over soloshow: - Han skulle have en røvfuld’ sagde Rasmussen om Quintana, at ’Han skulle have en ordentlig omgang med spanskrøret hjemme på hotellet. Det er så illoyalt, som det overhovedet kan være.’

Det – og specielt overskriften – nåede Colombia på hviledagen mandag, og det blev via Google Translate til en artikel på radiostationen RCN's hjemmeside.

Her er ordet 'røvfuld' blevet oversat til 'bank' - og altså i stedet for en irettesættelse med et spanskrør blev det til, at 'nogen burde give Nairo Quintana bank'.

Den slags tager men ikke med et smil i Colombia, hvor den nationale stolthed over landets cykelryttere er enorm.

Artiklen fortsætter under billedet..

Colombianerne bryder sig ikke om Michael Rasmussens kritik af Nairo Quintana. Foto: JEFF PACHOUD/Ritzau Scanpix

Derfor har Michael Rasmussen fået et hav af henvendelser fra forargede colombianere, der bander og svovler ham langt væk med udtryk som 'lorte-dansker', 'heroin-misbruger' og 'velkendt dansk racisme'. Det sidste fordi Rasmussen har omtalt Quintana som 'Lille Q'.

Og det er ærligt talt trættende, påpeger Michael Rasmussen.

- Det er kørt helt af sporet.

- Det var ment som en 'opsang'. En 'røffel' for en egoistisk taktik fra Quintanas side, der ikke kom holdet til gavn, siger Michael Rasmussen.

Han er allerede blevet interviewet af den konkurrerende og noget større radiostation W Radio, hvor han har forklaret sammenhængen.

Og nu håber han på, at han får mere fred på de sociale medier.

- Jeg håber da, at de nu har forstået budskabet.

- Jeg har intet imod Nairo Quintana, der i en årrække faktisk har været min yndlingsrytter. Og at jeg kalder ham Lille Q, har intet nedladende på sig - det er kun kærligt ment, siger Kyllingen.

Michael Rasmussen har haft et par hede dage i Frankrig efter kritikken af Nairo Quintana. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix

