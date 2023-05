Kyllingen ikke i tvivl: Betyder intet

At Tadej Pogacar måske ikke bliver klar til at køre Slovenien Rundt, betyder intet for slovenerens favoritværdighed i Touren, mener Michael Rasmussen

Danske cykelfans leder gerne med lys og lygte efter sprækker i panseret hos Tadej Pogacar forud for sommerens helt store Tour-revanche med Jonas Vingegaard.

Slovenerens helt igennem suveræne forår endte brat med et styrt og et brækket håndled i Liège-Bastogne-Liège, så allerede der blev oddsene i forhold til dan danske konkurrent udlignet en smule.

Senest har UAE-sportsdirektør Andrej Hauptman over for slovenske RTV forklaret, at Pogacar formentlig ikke bliver klar til at stille op i sit yndlingsløb, Slovenien Rundt, to uger inden Touren. Et løb, han ellers har vundet to år i træk.

Det er naturligvis en streg i slovenerens regning - men ikke en, der burde koste alverden, vurderer Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen.

- Jeg tror ikke, at det kommer til at betyde noget.

- Selvfølgelig er han i et tidspres. Og den tid, han så har, den må han nødvendigvis bruge på at få kørt nogle etaper igennem.

- Det må være den afvejning, de har gjort. Lad os glemme den paradekørsel i Slovenien. Så kan Rafal Majka vinde det cykelløb i stedet for - eller en anden holdkammerat, siger Michael Rasmussen.

Der er udsigt til endnu en duel mellem Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard under Touren - også selvom Pogacar ikke får den bedste forberedelse. Foto: Christian Hartmann/Reuters/Ritzau Scanpix

Der bliver talt meget om at få løbsfart i benene inden et vigtigt cykelløb, hvilket også er grunden til, at Jonas Vingegaard stiller op i optaktsløbet Critérium du Dauphiné.

Men et tab af Slovenien Rundt er ikke det samme, påpeger Rasmussen.

- Jeg vil være så fræk at sige, at det, han laver i Slovenien, kan han lave på en træningsdag i stedet for.

- Han får ikke den fest og bliver hyldet gennem hele Slovenien, som han er blevet de seneste år. Men når det er sagt, så kan han og Majka og Juan Ayoso tage ud på et par træningsture, der er lige så effektive som at køre Slovenien Rundt.

- Så på den måde tror jeg ikke, at det får indflydelse på hans atletiske formåen, siger Michael Rasmussen.

UAE holder Pogacar tilbage, da de ikke vil tage risici med hans håndled. Den vej rundt mener Rasmussen til gengæld, at der er noget at komme efter.

- Hvis der nu er nogle begrænsninger i det håndled, så ville det godt nok være tosset, hvis han lige er lidt for langsom på bremsen i sådan et løb. Der er ingen grund til at fremprovokere en situation. Det er ikke de fire dage i Slovenien, der gør ham til en større eller mindre Tour-favorit.

- Det er ikke et Dauphiné-felt, han ville skulle køre mod der. Han slås faktisk med sine egne holdkammerater.

- Og det kan de nok gøre lige så godt på højdetræning i Sierra Nevada eller Pyrenæerne.

Tour de France starter i Bilbao 1. juni.