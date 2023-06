Kyllingen ikke i tvivl: - Vil være en gigantisk skuffelse

Hvis du spørger Michael Rasmussen, skal Jonas Vingegaard slutte højt på podiet i Paris for ikke at være meget skuffet

Søndag triumferede Jonas Vingegaard i Frankrig og vandt Critérium du Dauphiné.

Dermed fik cykelstjernen fra Danmark en perfekt optakt til Tour de France, der begynder om få uger.

Og når vi kommer til Paris om over en måned, skal Jonas Vingegaard stå meget højt på podiet.

Så klar er meldingen fra Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen ('Kyllingen').

- Jeg har set de seneste dage, at der kun er én reel udfordrer til Touren, og han render lige nu rundt og skal have et håndled til at hele. Som Jonas kører lige nu, vil alt andet end en førsteplads eller andenplads være en gigantisk skuffelse.

Michael Rasmussen under Tour de France sidste år. Foto: Claus Bonnerup

En tvekamp

Kyllingen taler naturligvis om Tadej Pogačar, som har været tvunget af cyklen i en periode på grund af håndleddet, men som nu er ved at være tilbage igen.

Og når Tour de France skydes i gang, vil der reelt kun være sloveneren og Jonas Vingegaard.

- Vingegaard er i hvert fald bookmakernes favorit, og jeg forventer, at det bliver en tvekamp. Alle andre bliver bare statister.

Jonas Vingegaard får ikke selskab af sin stærke holdkammerat Primoz Roglic i årets Tour. Foto: Jennifer Lorenzini/Ritzau Scanpix

- Hvad betyder det, at Primož Roglič og Remco Evenepoel ikke stiller til start?

- Ikke det store. Jeg tror egentlig også, at det var blevet en tvekamp mellem Jonas og Tadej, selvom Roglič og Evenepoel havde været i feltet.

Her har Pogačar fordelen

Hvis Michael Rasmussen skal pege på noget negativt under Critérium du Dauphiné, så er det, at Jonas Vingegaards hold har haltet lidt.

Men han understreger samtidig, at Jumbo-Visma får Wout van Aert og Sepp Kuss med til Tour de France, og så er det et fremragende mandskab.

Sidste år var Wout Van Aert en uvurderlig hjælper for Vingegaard. Det samme skal belgieren være, når Touren starter 1. juli. Foto: Claus Bonnerup

Alligevel tror den tidligere cykelrytter, at UAE - som er Tadej Pogačars hold - er en smule stærkere end Jonas Vingegaards.

Tippet til Jonas' fordel

Overordnet set ser det dog rigtig fint ud for den forsvarende Tour de France-vinder.

- Inden Pogačar blev skadet, havde han overhånden i forhold til Vingegaard, men det er måske tippet lidt over til Jonas’ fordel nu. Og vi har haft mulighed for at måle Jonas den seneste tid.

- Det har vi ikke med Pogačar, så det er til fordel for Jonas Vingegaard, lyder det afsluttende fra Michael Rasmussen..