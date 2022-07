Kyllingen: - Ikke ved sine fulde fem

Primoz Roglic er udgået af dette års Tour de France, og umiddelbart er det et stort slag for Jonas Vingegaard og resten af Jumbo-holdet. Michael Rasmussen er dog ikke bekymret

Jonas Vingegaards måske vigtigste hjælper er udgået.

Primoz Roglic stillede ikke til start på 15. etape af dette års Tour de France, hvilket er et stort slag for Jonas Vingegaard og resten af Jumbo-holdet i jagten på at vinde Tour de France.

Eller hvad?

Den slovenske stjerne har langtfra været ved sin fulde fem, efter at han styrtede på femte etape og slog sin skulder af led. På etapen til Col du Granon, hvor Jonas Vingegaard vandt, røg Roglic helt ud af klassementet, og han er efterfølgende blevet sat tidligt ved flere lejligheder.

Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, mener derfor ikke, at Roglics fravær bliver skelsættende for Jonas Vingegaards chancer.

- Det kommer ikke til at betyde det store. Han var ikke imponerende i forvejen, og holdet er stadig så stærkt, så han har nærmest været overflødig de seneste par dage.

Annonce:

- Vi så det allerede i sidste uge, at han ikke var ved sin fulde fem, og det er nok meget fornuftigt, at han trækker sig, siger Michael Rasmussen, der også mener, at Vingegaard har været foran Roglic i lang tid.

- Allerede i Dauphine kunne Jonas (Vingegaard) smadre ham fuldstændig, men valgte at forære sejren til ham. Så derfor har det ligget i kortene i lang tid.

Primoz Roglic havde stor indflydelse på etapen til Col du Granon, hvor det lykkedes Jonas Vingegaard at knække Tadej Pogacar. Foto: Christian Hartmann/Ritzau Scanpix

Tour-forbandelsen

Primoz Roglic er en verdensklassecykelrytter, men den 32-årige slovener ser ud til at have en Tour-forbandelse over sig.

Jumbo-Visma-rytteren har nemlig været lige ved og næsten adskillige gange, men det er aldrig rigtig lykkedes sloveneren at opnå de helt store reslutater.

Du kan se Roglic-forbandelsen herunder:

2017: En etapesejr og nummer to i bjergkonkurrencen

2018: En etapesejr og nummer fire i klassementet

2020: En etapesejr og nummer to i klassementet efter 11 dage i gult

2021: Styrtede på 3. etape og udgik på 8. etape

2022: Styrtede på 5. etape

Kyllingen vurderer 14. etape af Tour de France

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vingegaard afslører særligt venskab: - Vi drikker øl sammen