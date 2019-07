Kyllingen imponeret: - Det er sgu ret vildt

Michael Rasmussen er imponeret over, at Kasper Asgreen kan køre med om sejren på 17. etape efter sit store arbejde for Deceuninck-Quick Step

Kasper Asgreen leverede endnu en gang varen og blev højst overraskende nummer to på 17. etape i Tour de France.

Den ihærdige jagt på etapevinderen Matteo Trentin mislykkedes godt nok, men Tour-debutantens indsats kan man ikke indvende noget imod, mener Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen.

- Han sidder, hvor han skal, men hvis han havde så gode ben, som han så ud til at have, så skal han ikke lade Trentin køre væk. Men det er lidt et lotteri, hvem man skal køre med og ikke skal køre med, siger Michael Rasmussen, der ikke har det oplagte bud på, hvad danskeren kunne have gjort for at snyde Trentin på den sidste stigning.

- Han kan ikke gøre det meget anderledes. Han skulle måske være kørt med og se, om han kunne køre fra ham, men så meget mere bjergrytter er Asgreen jo ikke i forhold til Trentin. Det var nok det bedste, der kunne komme ud af den situation, og det er jo stadig utrolig flot, for der sidder altså rigtig mange dygtige cykelryttere i den gruppe, som han kører væk fra.

- Som Trentin har været kørende, så havde han været utroligt svær at slå. Uanset om han havde hentet ham eller ej, så var det nok blevet til en andenplads.

Kasper Asgreen kører over målstregen som nummer to. Foto: GONZALO FUENTES/Ritzau Scanpix

- Det er sgu ret vildt

Kasper Asgreen har fået masser af tv-tid i årets Tour de France, hvor han nærmest dagligt har siddet og trukket feltet for at holde udbrud i snor for sprinteren Elia Viviani og i forsvaret af Julian Alaphilippes gule trøje.

Alligevel tog han chancen og kørte med, da gruppen på 33 mand slap væk tidligt på 17. etape. Imponerende, mener Michael Rasmussen.

- Han har kørt en vanvittig sæson indtil nu, og han viser sig at være enorm holdbar, når han laver sådan et nummer her, efter alt det holdarbejde han har ydet undervejs. At han stadig kører derudad på 17. etape, det er sgu ret vildt, siger han.

Naturligvis med henvisning til andenpladsen i Flandern Rundt, etapesejren i Tour of California og en midlertidig førertrøje i Schweiz Rundt.

Og nu altså også en andenplads i Tour de France på en dag, der sandsynligvis ender med at være den bedste i år set med danske briller.

- Udbrudsmæssigt og resultatmæssigt har det været den mest succesfulde dag hernede for danskerne, siger Michael Rasmussen, der erkender, at det nok var sidste chance for en dansk etapesejr.

- Med det terræn, der ligger forude, var det også i ellevte time.

Sådan har vi set Kasper Asgreen i store dele af tiden. Forrest i feltet. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Ritzau Scanpix

Udbrud kan holde hjem

Det var egentlig slet ikke meningen, at Kasper Asgreen skulle i udbrud dagen før de tre bjergetaper i Alperne, hvor Deceuninck-Quick Step skal forsøge at holde på Julian Alaphilippes gule trøje.

Men danskeren sad pludselig med, da feltet knækkede, og så forsøgte han at gå efter sejren.

Ifølge Michael Rasmussen bliver det dog ikke Alaphilippes hjælpere, der skal styre showet, når bjergene rammer.

- Quick Step kommer ikke til at diktere løbet i morgen. Det er der andre, der kommer til. Ineos bliver lige så pressede, hvis en mand som Mikel Landa kører ud foran, og Quick Step har deres på det tørre i forhold til denne her Tour. Om Alaphilippe holder hjem og bliver nummer fire eller seks, det er ligegyldigt for deres succes, men det er ikke ligegyldigt for Ineos.

Michael Rasmussen tror, at ryttere som Roman Kreuziger og Fabio Aru, der er tilpas ude af klassementet, har gode chancer på torsdagens etape.

- I morgen vil udbryderne have en god mulighed for at holde hjem. De kan godt opbygge et solidt forspring, inden de begynder Col d'Izoard, så vi kan godt være i en situation, hvor to-tre mand fra et udbrud holder hjem, siger han.

TOP OG FLOP



Michael Rasmussen udpeger TOP og FLOP efter hver etape.

Etapens TOP: Mitchelton-Scott

Matteo Trentin tog Mitchelton-Scotts fjerde sejr. Foto: GONZALO FUENTES/Ritzau Scanpix

- De vinder deres fjerde etapesejr. Det er fjerde gang fra udbrud, og det er imponerende. Trentin viste allerede i Pyrenæerne, at han kørte rigtig stærkt.

Etapens FLOP: Total Direct Energie

Total Direct Energie missede udbruddet på 17. etape. For dårligt, mener Michael Rasmussen. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Ritzau Scanpix

- Det er et hold, der kun retfærdiggør deres tilstedeværelse ved at være i udbrud, og når de så lader et udbrud med 33 mand glide af sted uden at være repræsenteret, så er det bare ikke godt nok.

