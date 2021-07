Kyllingen jubler: Dansk paradedisciplin

LIBOURNE (Ekstra Bladet): Selvom det var belgiske Wout Van Aert, der efter Tourens sidste enkeltstart stod som sejrsherre, så var de knap 31 km i noget af verdens bedste vinland en meget rød-hvid oplevelse.

Med Kasper Asgreen og Jonas Vingegaard fik Danmark to mand i top-tre, mens Mikkel Bjerg og Magnus Cort bringer danskertotalen i top-ti op på fire.

En fantastisk præstation, mener Ekstra Bladets Tour-kommentator.

- Det er sgu helt vildt. Der er ganske vist en cykelkultur i Danmark, men at sådan et lille land skal levere så mange dygtige cykelryttere er vildt.

- Vi er altså ikke meget efter slovenerne, som jo ganske vist har vundet fem etapesejre hernede - men fordelt på to mand, siger Michael Rasmussen.

Han erkender dog, at Slovenien også vinder det samlede klassement med en fuldstændig storslået Tadej Pogacar.

- Jonas sætter med et brag af en enkeltstart en tyk streg under, at han har været løbets næstbedste rytter. Kun overgået af et slovensk fænomen.

Dagens top

- Enkeltstarten ser ud til at være en dansk paradedisciplin.

- Kasper Asgreen fyrer den godt af, og lige bag ham kom Jonas Vingegaard.

- Endnu en gang må man bøje sig i støvet over, at en mand på 60 kg. for anden gang kører sig i top-tre på en enkeltstart - men denne gang en markant fladere en af slagsen.

- Det er godt gået.

Dagens flop

- Den massør eller sportsdirektør, der har monteret radioen på ryggen af Pello Bilbao. Han ligner en, der har nydt lidt for meget af den lokale Bordeaux-vin både aftenen inden og før start.

- At radioen ryger ud af fantomdragten, da Bilbao passerede et fartbump ved anden mellemtid, er simpelthen ikke godt nok.

- Efterfølgende mistede han mange sekunder på at bøvle med den og alle ledningerne, der hang til højre og venstre.

- Det lå på det tidspunkt til at køre sig op på løbets samlede ottendeplads, men tabte et minut og slutter som samlet nier.