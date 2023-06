Kyllingen jubler: - Det er kæmpe stort

Historisk!

Mattias Skjelmose blev søndag eftermiddag den første dansker i historien til at vinde World Tour-løbet Schweiz Rundt.

Det gjorde han efter en fremragende enkeltstart, hvor han forsvarede sin førsteplads og dermed holdt Juan Ayuso og Remco Evenepoel bag sig i klassementet.

Den unge cykelkomet sluttede ni sekunder foran Ayuso og 45 sekunder foran Evenepoel i det samlede klassement.

Mattias Skjelmose blev nummer tre på søndagens enkeltstart. Foto: Gian Ehrenzeller/Ritzau Scanpix

Den 22-årige dansker har haft en fantastisk sæson, og Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen er imponeret over Skjelmose.

- For Mattias Skjelmose er det her kæmpe stort.

- Schweiz Rundt er jo nummer fire i rækken efter de tre Grand Tours, siger Kyllingen og roser Skjelmoses mange kvaliteter.

- Nu har han vist gennem hele foråret, at han kan håndtere det der pres, der er i finalerne i forårsklassikerne, hvor der er enormt meget stress på, og nu har han vist, at han kan køre forskellige enkeltstarter med de aller, aller bedste, og så har han frem for alt vist, at han kan følge med op ad og køre formidabelt nedad.

Michael 'Kyllingen' Rasmussen roser den danske cykelstjerne. Foto: Claus Bonnerup

- Ikke hverdagskost

Det er aldrig sket før, at en dansker har vundet det samlede klassement i Schweiz Rundt, hvilket gør Skjelmoses triumf endnu flottere.

Og ifølge Michael Rasmussen er det ikke hverdagskost, at en dansker vinder et så stort løb.

- Der har ikke været særlig mange danske ryttere, der har kunne vinde de uge-lange etapeløb.

- Fuglsang var den første, der vandt Dauphiné, og der er aldrig nogen, der har vundet Giroen eller Vueltaen, så vi er ikke ligefrem forkælede med ryttere, der kan vinde de store etapeløb.

- Og det er også derfor, at det er så vanvittigt, at vi har vundet to løb på otte dage, når det normalt ikke er hverdagskost, siger Kyllingen, der også henviser til Jonas Vingegaards triumf i Critérium du Dauphiné.

Følelserne fik frit spil, da det stod klart, at Skjelmose havde vundet Schweiz Rundt. Foto: Gian Ehrenzeller/Ritzau Scanpix

- Han kan noget helt specielt

Den flotte sejr til Skjelmose i Schweiz Rundt kommer med sikkerhed til at gøre danskeren til en rytter, som andre hold vil have et særligt øje på, når Tour de France løber af stablen om godt to uger.

Og det er med god grund, ifølge Kyllingen.

- Sejren her vidner jo om, at han kan noget helt specielt.

- Og til Touren skal han 100 procent køre klassement. Han skal ud og prøve sig selv af i klassementet, og så kan det godt være, han brænder sammen efter 14 eller 17 dage.

- Hans mål skal være at slutte i top ti samlet, og det kan han med rette have, siger Kyllingen.