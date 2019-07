Kyllingen jubler: - Forrygende!

PARIS (Ekstra Bladet): Et cykelløb som Tour de France i dette års udgave havde lidt af det hele. Sportslige op- og nedture, drama, skønhed, smerte, glæder og sorger.

Uheldige Fuglsang

Jakob Fuglsang måtte udgå efter sit styrt på 16. etape. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Jakob Fuglsang kom til Tour de France med store ambitioner – og hjemme i Danmark øjnede man et topresultat. Med rette.

For den 34-årige silkeborgenser har haft sin bedste sæson nogensinde med sejre i Critérium du Dauphiné, Liège-Bastogne-Liège og Ruta del Sol.

Men et styrt på 1. etape skabte i første omgang bekymring, så kom et tidstab i sidevinden på 10. etape og så endnu et styrt på 16. etape. Det satte en stopper for klassement-projektet og for hans videre deltagelse.

Dermed blev heller ikke niende gang lykkens gang for Fuglsangs håb om en placering i top-fem.

Jordskred og dårligt vejr

Et voldsomt regnvejr afstedkom et massivt jordskred, der blokerede vejen mod Tignes, så 19. etape blev stoppet. Foto: Cycling Podcast

Det sker, at der går et suk igennem pressecenteret. Eksempelvis når en rytter styrter eller udgår.

På tredjesidste etape varede sukket i 30 minutter. Her herskede fuldstændig kaos, da 19. etape blev stoppet på grund af hagl, regn og jordskred.

Scenerne med en gummiged, der forsøger at skovle vand væk fra vejen, og mudderet, der vælter ned fra bjergsiden, kørte over skærmene, mens officials forsøgte at standse de lamslåede ryttere.

Etapen blev stoppet, og dagen efter blev den sidste Alpe-etape også forkortet. Der blev stadig kørt cykelløb, men vejret satte et kedeligt punktum for et ellers fedt løb.

Colombiansk entusiasme

colombianere i massevis var valfartet til Frankrig for at fejre deres helte. Foto: Jeff Pachoud/AFP/Ritzau Scanpix

Det er fedt at se de mange colombianske tilskuere heppe på deres helte. Men det er ikke kun dem ude på vejene, der holder den lokale trikolore højt.

Det sker også blandt journalisterne, der ikke arbejder efter de samme standarder som i Vesten.

De iklæder sig gerne landsholdstrøjer og flag, og når de på et pressemøde stiller et spørgsmål til succesfulde Nairo Quintana eller Egan Bernal sker det typisk med indledningen: ’Store mester. På vegne af det colombianske folk og hele nationen: Tillykke’.

Der bliver ikke sendt mange kritiske artikler eller udsendelser hjem.

Lars Baks farvel

Lars Bak nåede et sidste udbrud i Tour de France, da han på 16. etape var på en umulig mission i og omkring Nîmes. Foto: Jeff Pachoud/AFP/Ritzau Scanpix

Lars Bak kørte sit sidste Tour de France. Det blev nummer otte i en række, der startede meget sent.

I 2011 fik han som 31-årig debut efter i en del år at være blevet forbigået på Bjarne Riis’ hold, men han viste der – og mange gange efter – at han har haft niveauet til at begå sig.

Det havde han ikke helt i sin sidste Tour, men det pillede ikke ved humøret, der som altid var i top.

Lars Bak har været med til at køre 17 etapesejre hjem for sine hold i sine otte franske rundture.

Rekordmange danskere

Den danske mester, Michael Mørkøv, var bare en af i alt ni danskere, der i år startede Touren. Foto: Christian Hartmann/Reuters/Ritzau Scanpix

Ni danskere stod der på startstregen, da 1. etape blev skudt i gang i Bruxelles. Dermed blev den hidtidige rekord på otte fra 1989 og 1991 slået.

Desværre betød den flotte deltagelse ikke, at der kom en dansk etapesejr undervejs – det var ikke engang tæt på.

At Jakob Fuglsang og Søren Kragh Andersen undervejs udgik, betød ikke, at rekorden for flest danske ryttere i Paris var i fare. Den var nemlig også fra 1989, hvor seks danskere klarede sig igennem til Paris.

Favorit-frafald gav spænding

Hollandska Steven Kruijswijk var med sit Jumbo-Visma-mandskab med til at gøre cykelløbet spændende. Foto: Jeff Pachoud/AFP/Ritzau Scanpix

Tre af de fire første fra Touren i 2018 kunne af forskellige grunde ikke stille til start. Kun Geraint Thomas var der, men han måtte finde sig i at være delt kaptajn med Egan Bernal.

At der manglede både Chris Froome og Tom Dumoulin gjorde, at hierarkiet var anderledes – og anarkiet mere fremherskende.

Derfor var der andre, der greb chancen.

Julian Alaphilippe kørte sig ind i alles hjerter med overdådigt forsvar af sin førertrøje. Thibaut Pinot angreb heroisk. Egan Bernal tog selv taktstokken, da han følte sig ovenpå. Og flere hold brød Ineos’ forventede dominans.

Det var kort sagt et forrygende cykelløb, der var spændende hele vejen til Paris.

