Kyllingen jubler: - Han kan jo alt

De danske landevejsryttere har domineret februar måned, og lørdag vandt det unge klassementshåb Mattias Skjelmose sin anden sejr i år. Dermed er scenen sat for endnu større målsætninger i 2023

Tre danske cykelsejre på tre februardage i streg.

Lørdag spurtede 22-årige Mattias Skjelmose sig til sejren på 2. etape i det franske løb Tour des Alpes Maritimes.

Lidt længere sydpå - i Portugal - gjorde Magnus Cort det samme både torsdag og fredag i Volta ao Algarve.

Et vaskeægte dansk cykel-hattrick; også selvom Magnus Cort lørdag mistede førertrøjen i det portugisiske etapeløb.

- Det er jo danskernes femte sejr i år allerede, så der er nok at glæde sig over. Det er enormt opløftende, siger Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen.

Magnus Cort vandt både torsdag og fredag, men måtte lørdag afgive førertrøjen i Portugal. Foto: Daniel Cole/Ritzau Scanpix

Foruden det nylige hattrick sejrede Mattias Skjelmose og Mads Pedersen på henholdsvis 4. og 5. etape af Étoile de Bessèges i starten af måneden.

Hævnen er sød

I selvsamme franske etapeløb missede Mattias Skjelmose den samlede sejr med sølle et sekund.

Annonce:

Det var amerikaneren Neilson Powless, der var så fræk at nuppe triumfen for næsen af den talentfulde dansker fra Trek-Segafredo.

Men det gør blot lørdagens skalp så meget desto sødere for Skjelmose. Det var nemlig ingen ringere end Powless, han slog i spurten - hævnen er sød!

Den fornemme sæsonstart kommer efter en ligeså fornem afslutning på sidste sæson, der for Skjelmose bød på bl.a. en 10.-plads ved VM i landevejsløb og den samlede sejr i etapeløbet Tour de Luxembourg.

Også på en enkeltstartscykel har Mattias Skjelmose vist, at han kan køre lige op med de bedste. Foto: Sylvain Thomas/Ritzau Scanpix

- Skjelmose fortsætter, hvor han slap. Han kan jo alt, lyder det begejstret fra Michael Rasmussen.

- Der er en grund til, at han i juniorårene lå og kæmpede mod Remco Evenepoel. Evenepoel var lige en tand over, men Skjelmose har hele tiden vist, at han kan køre klassementer, fordi han er så komplet.

Større etapeløb i vente

Og netop klassementer er noget, Michael Rasmussen forventer, vi kommer til at se Skjelmose køre flere af i den nærmeste fremtid.

Annonce:

- Han kan meget vel have en realistisk målsætning om at køre i top 10 i de kommende ugelange etapeløb, altså løb som Paris-Nice og Tirreno-Adriatico.

Sidste år blev Paris-Nice vundet af Primož Roglič, mens Tadej Pogačar tog sig af den samlede sejr i Tirreno-Adriatico foran Jonas Vingegaard.

Det er de helt store kanoner, der venter Mattias Skjelmose i etapeløbene i marts. Her er det sidste års Paris-Nice-vinder, Primož Roglič. Foto: Jean Francois Badias/Ritzau Scanpix

Men selvom de helt store navne er i spil til de ugelange etapeløb, tror Michael Rasmussen alligevel på, at Skjelmose får chancen.

- Trek (Skjelmoses hold, red.) vælter sig jo ikke i klassementsryttere, så Skjelmose ville være en oplagt kaptajn. Der er god plads på det hold, og han er i hvert fald i form.

I et interview med feltet.dk i efteråret fortalte Mattias Skjelmose, at han håbede at skulle køre Paris-Nice i 2023.

Lad os håbe, at vi får dette Skjelmose-smil at se i feltet, når Paris-Nice begynder 5. marts. Foto: Muhammad Farooq/AFP

Én dansker mangler

Der er megen grund til dansk cykeljubel med sæsonens fem første sejre på de seneste bare 15 dage.

Men én dansker har endnu ikke vist den nødvendige form.

- Jeg kunne godt tænke mig, at Kasper Asgreen havde været skarpere, siger Michael Rasmussen.

- De forårsklassikere, som han skal køre, er ikke så langt væk. Han har været fraværende, så han skal lige stemple ind.