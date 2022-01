Kyllingen jubler: - Rytternes egen fortjeneste

2022 kan næsten ikke blive andet end et jubelår for dansk cykelsport, mener Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen

2021 var på mange måder et fantastisk år for dansk cykelsport.

26 danskere var med i cykelsportens superliga, World Touren, hvor der blev vundet 11 sejre – størst af alle Kasper Asgreens sejr i den monumentale klassiker Flandern Rundt.

Desuden trådte Jonas Vingegaard med sin andenplads i Tour de France ind på den helt store scene og viste, at han er fremtidens mand i de store etapeløb.

Af den grund har Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, meget høje tanker om det nye år.

- Vi kan med rette tillade os at have tårnhøje forventninger til det kommende år. Og det er fuldstændig rytternes egen fortjeneste, da de har vist den tyngde, de har, siger Michael Rasmussen

Kasper Asgreen leverede årets største resultat med sin sejr i Flandern Rundt. Foto: Olivier Matthys/AP/Ritzau Scanpix

Han betragter Danmark som en diametral modsætning til stornationen Spanien, der med pensioneringen af Alberto Contador og Joaquim Rodriguez og den nu i cykelsportssammenhæng gamle Alejandro Valverde ikke længere hiver sejrene ned fra hylderne.

- Der er Danmark langt mindre skrøbelig nu end for bare fem år siden, hvor man hvert år håbede på, at Jakob Fuglsang slog til – ellers blev det et halvfladt år. Den følelse er der ingen grund til at gå ind i 2022 med.

- Vi kan sagtens forsvare at tage klaphatten på, siger Rasmussen, der dog ikke er urealistisk.

- Det er svært at forvente mere, end der er blevet leveret i år – det er altid svært at forvente, at et rekordår bliver overgået.

- Vi kan ikke tillade os at forvente, at Jonas Vingegaard slår Tadej Pogacar i Touren. Og det er svært at tro på, at der bliver vundet flere end en monumental klassiker, eller at vi får mere end bronze ved VM.

- Samtidig er det også vanskeligt at pege på, at det er ’her’, danskerne skal slå til, fordi de har slået til over hele kalenderen. Så hvis man skal undgå at misse en stor dansk sejr, så skal man sørge for at se fjernsyn allerede fra slutningen af januar. De kan vinde fra allerførste færd, siger Michael Rasmussen.

Den helt store fest

Der er dog ingen tvivl om, hvad der ser ud til at blive den største fest – og her er en dansk sejr ikke engang et succeskriterium.

- Tour de France med start i Danmark vil helt uundgåeligt blive det største danske cykeløjeblik i det kommende år. Og det er stort set, uanset hvilke resultater rytterne i øvrigt kører ind.

- Det bliver det altoverskyggende for dansk cykelsport – og formentlig for al dansk sport. Helt uagtet at der er en VM-turnering i fodbold i Qatar, siger Michael Rasmussen.

Han køber ikke præmissen, at en dansk rytter kan være i førertrøjen i Danmark – selv om de er på hjemmebane.

- Det lyder som en svær opgave. Så skal de score bonussekunder. For jeg kan ikke forestille mig, at et udbrud kører hjem de to dage (til Nyborg og Sønderborg, red.). Det er to af de eneste chancer, sprinterne har i hele løbet – og der er ingen af dem, der kommer i problemer på Côte de Høve Stræde eller Côte de Kårup Strandvej.

- Storebæltsbroen er der, hvor man kan gøre det. Men det betyder stadig, at hvis en dansker skal i trøjen, så skal de med hen over og sørge for, at der ikke sidder nogen af dem, der kan true dem. Som en Wout van Aert, der både kører en god prolog, der ikke lige bliver sat i sidevinden – og som kan nappe en spurt, når det kommer dertil.

- Danskerne vil være enormt motiverede. Men det bliver en hård nød at knække, siger Michael Rasmussen.

Tour de France starter fredag 1. juli i Danmark med en 13 km enkeltstart i København. Derefter følger en 199 km etape fra Roskilde til Nyborg og søndag 182 km fra Vejle til Sønderborg.



Tordenskjolds soldater

33 danske sejre på UCI-niveau blev det til i 2021. Det er en mundfuld, men ikke urealistisk også at vente sig i 2022. Og galleriet af ryttere, der skal gøre det, har ikke forandret sig, mener Michael Rasmussen. Specielt når det kommer til de helt store løb.

- Det bliver de samme ryttere som sidste år. Jonas Vingegaard har kørt sig op i en kategori, hvor han skal regnes som rigtig alvorlig, hver eneste gang han stiller til start, siger Rasmussen om det danske etapeløbshåb.

Men også i forårsklassikerne – specielt dem med indlagte brosten – er der håb om rød-hvid gevinst. Måske et af de to monumenter, Paris-Roubaix og Flandern Rundt.

- Det er der da i den grad. Mads Pedersen må være godt indebrændt over den måde, det sluttede på i år i Paris-Roubaix – han er klar til revanche.

Mads Pedersen så godt ud i Paris-Roubaix, indtil han blev væltet i Arenbergskoven og måtte udgå. Foto: Tim de Waele/Getty Images

- Og Kasper Asgreen er helt åbenlys. Han kører også på det bedste hold til den type cykelløb – og han har allerede vist, hvad han kan. Han har allerede tre klassikersejre: Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2020 og E3 og Flandern Rundt 2021.

Og så har han et håb om, at en rytter som Magnus Cort får lov til for alvor at folde sig ud.

- Man må håbe, at det er gået op for EF Education, at Cort hverken skal være sprinter eller hjælperytter. Han skal have lov til at passe sig selv. Han lader til at være en humørrytter, og når det kører for ham, er han helt ustyrlig, siger Rasmussen om Cort, der sidste år vandt fire World Tour-sejre, heraf tre i Vuelta a España



Hold godt øje med

Flere unge danskere har snuset til World Touren og udvist lovende takter. Der er på den måde et begrundet håb om, at der også kan komme resultater fra andet geled.

Her er det især det lette kavaleri, der skal holdes øje med.

- Hvis man skal kigge på de kommende stjerner, så er Mattias Skjelmose godt gå hen at lægge på til næste år. Hans alder (21 år, red.) er rigtig interessant. Han har kørt rigtig fine klassementer i sidste sæson, og han er langtfra færdigudviklet.

- Når man kan blive nummer seks i UAE Tour, nummer fem i Tour de l’Ain og 15 i Romandiet Rundt, så er der muligheder. Det er ikke verdens største cykelløb, men han blev også 21 i Critérium du Dauphiné. Så er man ved at være med, hvor det er rigtig sjovt.

- Han er på et hold (Trek-Segafredo, red.), hvor de ikke vælter sig i klassementsmuligheder. Så han har fine muligheder, siger Michael Rasmussen.

Mattias Skjelmose har kørt en flot sæson på World Touren. Foto: Luc Claessen/Getty Images

Han bliver på holdet og peger på en anden Trek-rytter som en stor joker:

- Det bliver også spændende at se Asbjørn Hellemose. Han har valgt en helt anden vej end de andre, der kommer fra danske hold. Han tog til Italien og har kørt fine klassementer i nogle sindssygt hårde etapeløb i Italien. Der er god grund til at tro på, at han kan noget fornuftigt.



Hvad så nu?

Selv om dansk cykelsport er inde i en fantastisk udvikling og vinder løb overalt med mange forskellige navne, er der alligevel et men for Michael Rasmussen.

For noget tyder på, at den fantastiske udvikling ikke nødvendigvis kan følges op.

- Kommer der for alvor noget nedefra?

- Fødekæden er ikke helt sikret. Men hvordan skal den også næsten kunne være det, når alle de, der er rykket op, har leveret vanvidsresultater, spørger Rasmussen retorisk.

Johan Price-Pejtersen vandt både EM og VM på enkeltstart for U23-ryttere. Foto: Henning Hjorth

Han er med på, at Danmark i Johan Price-Pejtersen fik en U23-verdens- og europamester i enkeltstart, men det alene sikrer ikke fremtiden.

- De seneste tre år er de laveste placeringer, Danmark har haft på U23-ranglisten siden 2012.

- Der har også været færre kontinentalhold de senere år. Det betyder, at Danmark er rykket ned ad ranglisten. Det kan rejse et flag om, at der er problemer med fødekæden for at bevare det nuværende niveau, påpeger Rasmussen.