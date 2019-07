Kyllingen klar i mælet: Det er for ringe!

PARIS (Ekstra Bladet): Tour de France er slut, og vi kan se tilbage på et enormt begivenhedsrigt og spændende løb helt indtil de sidste etaper.

Løbet adskiller sig fra tidligere år ved, at der ikke har været nogen altdominerende faktor – et hold eller en rytter – der har fastlåst løbet. Det gælder, selv om Ineos atter vandt løbet og med Geraint Thomas også sikrede sig den samlede andenplads.

Der har tværtimod været mange ubekendte faktorer, som har gjort løbet bedre. Julian Alaphilippe, for eksempel. Og et svagere Ineos-hold end tidligere år. Moscon, Poels og ikke mindst Michal Kwiatkowski har været skygger af sig selv. Ineos har været et tandløst hold i sammenligning med tidligere år.

En altdominerende faktor på de første tre bjergetaper var det franske Groupama-FDJ-hold. Det var Thibaut Pinot og hans folk, der svingede taktstokken og blandt andet tog livet af Jakob Fuglsangs podiedrømme, da de på de to etaper i Pyrenæerne lagde pres på de øvrige favoritter.

Spændende, dramatisk og uforudsigeligt

Dér i Pyrenæerne viste Pinot sig som feltets stærkeste mand, og det var en skam for løbet, at et banalt trælår skulle koste ham den videre deltagelse i løbet.

Movistar kørte, som Movistar nu engang kører. Holdet indleder altid Touren med ambition om at vinde, men når man stiller med tre kaptajner, der ikke kan finde ud af at kommunikere, må man tage til takke med sekundære placeringer.

Resultatet blev en mærkelig etapesejr til Quintana, meget aggressiv kørsel, de tre kaptajner i top ti og en vundet holdkonkurrence. Alt var altså, som det plejer at være med Movistar.

Det har været et Tour de France, som Tour de France skal være. Spændende, dramatisk og uforudsigeligt. Et løb, der fik den rigtige vinder. Blot 22-årige Egan Bernal udnyttede i den grad sin fysiologiske fordel i højden i Alperne, og det betød et tronskifte på Team Ineos.

Fire Ineos-ryttere har nu vundet syv Tour-sejre de seneste otte år, og det er ikke svært at forestille sig, at unge Bernal bliver den næste, der får adgang til det eksklusive selskab af ryttere, der har vundet Tour de France fem gange.

Du kan læse Michael Rasmussens bud på, hvem der toppede og floppede i årets Tour de France nedenfor:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

OUI

Julian Alaphilippe

Julian Alaphilippe imponerede ved at køre med om podiepladserne i årets Tour de France. Foto: JEFF PACHOUD/Ritzau Scanpix

En gave til løbet. Han havde forberedt sig minutiøst på tredje etape, som han vandt.

Ingen i feltet kunne være i tvivl om, at Alaphilippe ville angribe, men ingen kunne forhindre ham i det. Han kørte de sidste 16 kilometer alene og kørte sig i gult.

Fra det øjeblik viste han helt nye sider af sig selv og forbløffede alt og alle ved at forsvare sig på overdådig vis i både Vogeserne, Massif Central og Pyrenæerne.

Mest forbløffende – også for mig – var det, at han vandt enkeltstarten og udbyggede sin samlede føring. Derpå fik spekulationerne om hans podiemuligheder virkelig næring.

I Alpernes tynde luft kom han til kort og sluttede på en samlet femteplads, men han efterlader et dybt aftryk på dette års Tour de France.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jumbo-Visma

Masser af etapesejre og en plads på podiet sikrede et succesfuldt Tour de France for Jumbo-Visma. Foto: GONZALO FUENTES/Ritzau Scanpix

Mit gamle Rabobank-hold, som nu bærer navnet Jumbo-Visma, viste hidtil ukendt styrke og har performet i alle terræner med ikke færre end fire etapesejre – en holdtidskørsel og tre etapegevinster til tre forskellige ryttere.

Holdet fik også Steven Kruijswijk på podiet i Paris og viste forbavsende styrke i bjergene.

Holdet kunne udfordre de traditionelt stærke Team Ineos og Movistar i bjergene. Har vi in mente, at sidste års nummer to og fire – Tom Dumoulin og Primoz Roglic – begge kører for Jumbo-Visma næste år, bliver bjergslagene endnu tættere i fremtiden.

Holdets generelle styrke var iøjnefaldende selv efter den fantastisk talentfulde Wout van Aerts utidige exit med en grim skade, som han pådrog sig på enkeltstarten.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Egan Bernal

Egan Bernal er den første colombianer til at vinde Tour de France. Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

Ingen i cykelsporten har været ubekendt med det ufattelige talent, den blot 22-årige colombianer Egan Bernal besidder, men nu har hele verden fået syn for sagn.

Kom til Tour de France som delt kaptajn med den forsvarende Tour-vinder Geraint Thomas på grund af Chris Froomes voldsomme styrt. Hurtigt stod det dog klart, at Bernal var sin sidemand overlegen.

I modsætning til tidligere år har det brede publikum taget meget bedre mod Team Ineos i år end tidligere, hvor folk har råbt af, spyttet på og slået på rytterne fra det dominerende hold.

Forandringen skyldes uden tvivl en ung, uskyldig colombianer, som ikke er et produkt af den britiske cykleskole, men er et uspoleret naturtalent, som har kørt stærkt – på mountainbike, i øvrigt – i de høje bjerge siden drengeårene.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

NON

Luke Rowe & Tony Martin

Luke Rowe og Tony Martin blev smidt ud efter karambollage. Ikke noget kønt forløb, mener Michael Rasmussen. Foto: Skærmfoto/Reuters/Ritzau Scanpix

I en tid, hvor både hold og ryttere bestræber sig på hele tiden at sige det rigtige og føler sig kaldet til at optræde som rollemodeller ved for eksempel at ’rulle af’ iført politisk korrekt cykelhjelm, er det umådeligt dumt for rullende kameraer at forsøge at køre hinanden i grøften.

Det var, hvad Luke Rowe (Ineos) og Tony Martin (Jumbo-Visma) gjorde på etapen til Gap i onsdags, da en uoverensstemmelse om holdenes placering i feltet resulterede i noget nær håndgemæng.

Det var til fare for dem selv, men også for alle andre i feltet. Ikke mere af den slags, tak.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rohan Dennis

Rohan Dennis skred fra det hele dagen inden enkeltstarten. En disciplin, han er regerende verdensmester. Foto: HEINZ-PETER BADER/Ritzau Scanpix

Den australske temporytter Rohan Dennis lod sit temperament løbe af med sig, da han dagen før enkeltstarten simpelt hen stod af cyklen og forlod Tour de France. En ret mærkværdig disposition af den forsvarende verdensmester i enkeltstart.

Årsagen skulle vise sig at være, at hans Bahrain-Merida-mandskab ikke som lovet kunne levere udstyr til enkeltstarten i en passende kvalitet – herunder en særlig fantomdragt. Det fik Dennis til at hugge bremserne i forplejningszonen på etapen til Bagnères-de-Bigorre.

Det er både dumt og barnligt. Dennis fik det ud af sin protest, at holdet har givet ham tilladelse til at lede efter en ny arbejdsgiver, selv om han har endnu et år tilbage af sin kontrakt.

Det lyder, som om Dennis ikke skal regne med at få glæde af McLarens ekspertise, når motorsportsgiganten øger sit engagement på holdet i næste sæson.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Dimension Data

Michael Valgren og Dimension Data leverede bestemt ikke varen i årets Tour de France. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix

Jeg har været omkring det før, og jeg gør det igen: Hvad Dimension Data har præsteret i Touren i år ganske enkelt for ringe.

I løbet af 21 dage har et højdepunkt været en 18. plads på en etape til Michael Valgren, som virkelig har kæmpet med formen i denne sæson, og som heller ikke i Touren har levet op til sit potentiale.

Valgren sad med i et udbrud med 40 ryttere, men han blev hægtet af. Bagefter forklarede han det med, at der godt nok også var mange dygtige ryttere med i udbruddet.

Ja, Michael Valgren, det er Tour de France! Det er udelukkende dygtige ryttere, der kører med om sejrene i det løb.

Det sydafrikanske hold bør virkelig foretage en grundig evaluering af årets Tour. Der er rigeligt, der kan gøres bedre.