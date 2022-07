Kyllingen: Lortesituation for Fuglsang

Hvor seerne hidtil har måttet vente længe på at dramaerne har udfoldet sig på på etaperne under årets Tour de France, så var der på dagens 219,9 kilometer budt op til dans fra start.

I dagens 'Gok fra Kyllingen' kommer vi forbi et belgisk monster, som sad i front af løbet på størstedelen af dagens etape. Han havde i mere end 100 kilometer selskab af en flyvende dansker, som bekræftede, at han i øjeblikket er i rigtig god form.

Bagerst i feltet er der til gengæld ikke ros til et hollandsk fænomen, som nok snart bør pakke kufferten, mens Tourens nye gule trøje må kigge lidt bekymret til et par af hans holdkammeraters præstationer på etapen.

Pogacar vandt dagens etape, men holdets præstation var ikke perfekt over hele linjen. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Dagens dansker

- Dagens dansker er Fuglsang. Det er fint at se ham i den rolle, hvor han ikke er bange for at tage ud og prøve noget. Det er positivt, at han er der, hvor han er nu. Han er i rigtig, rigtig fin form, og det lader til, at han faktisk har lyst til at bruge den her fine form til at vinde cykelløb i stedet for at sidde i gruppen, indtil han bliver sat.

Fuglsang gik i udbrud med Wout van Aert, og det får han både ris og ros for. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Dagens præstation

- Det bliver belgiske Wout van Aert. Det, han laver derude i dag, er ret sindssygt. På et tidspunkt, hvor han har siddet i udbrud i 200 kilometer, bliver seks mand fra feltet sat på en kategori-4 stigning, der stiger med fire procent i snit - og han sidder stadig ude foran og holder stand. Det, han leverede i dag, var så sindssygt. Quinn Simmons (Trek) har fået sit livs cykeltur i dag. Han har siddet i den mest ubehagelige situation derude, hvor han bare har kunnet mærke energien rende ud af ham kilometer for kilometer, mens Wout van Aert bare har maltrakteret ham. Det er virkelig vildt. Han er én af cykelsportens helt store fænomener.

Quinn Simmons fik sin livs cykeltur i dag, da han blev smadret af Wout van Aert i den gule trøje. Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

- Første gok går til Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). Han er snart bedre tjent med at stå af og komme hjem og forberede sig på det, der venter senere i sæsonen. Det må pine ham helt sindssygt at se, hvordan Wout van Aert bare har kørt et soloshow hele ugen. Mathieu van der Poel er en speciel rytter, men det bliver svært for ham at vende det undervejs i løbet. Dagens terræn er hans, og han skulle have været med til at spurte om sejren.

- George Bennett (UAE) bliver sat af flere omgange og må have siddet og sovet, da der var sidevind i starten af etapen. Selvom hans kaptajn, Tadej Pogacar, tager den gule trøje, så må det være bekymrende, at han ikke er, hvor han skal være på dagens etape. Det er heldigt, at Pogacar har andre ryttere til at hjælpe sig i dag.

- Selvom han er dagens dansker, så får Jakob Fuglsang også et gok for dagens præstation. Det nummer,Fuglsang laver, skal han prøve at køre til ende og give et helhjertet skud. Det bliver ikke helhjertet, men udbruddet havde måske haft en chance i dag, hvis han havde kastet alle kræfter ind i det. Han sætter sig selv i en lortesituation, når han går i udbrud med Wout van Aert.

Pogacar smadrede konkurrenterne på dagens sidste stigning. Foto: Christian Hartmann/Ritzau Scanpix

Dagens detalje

- Den måde, UAE får klinket skårene på på dagens etape, er dagens detalje. De har ikke været til stede på de første fem etaper af årets Tour, men så snart, det gælder, så sidder de klar med tre mand. Holdet kender deres besøgstid. Pogacar sidder, hvor han skal og vinder ved først givne lejlighed. Den sidste stigning på dagens etape var alt, der skulle til for, at han beviste, at han er den bedste rytter i feltet.

