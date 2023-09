Kyllingen målløs: - Det sejler rundt dernede

Løbsdirektør Fernando Escartin var kravlet op på et hegn og vinkede ivrigt med et gult flag og pustede kraftigt i en fløjte, da favoritterne bragede forbi på finalestigningen på Vuelta a Españas 9. etape.

Det gjorde den tidligere toprytter for at gøre dem opmærksom på, at tiden var blevet stoppet, og at de ikke længere behøvede at køre om kap til toppen. To orange trafikkegler markerede den imaginære målstreg, hvis nogen skulle være i tvivl.

Løbsarrangørerne havde i 11. time truffet lige netop den beslutning, da der mod mål var kommet mudder på asfalten - uden at det dog holdt udbryderne og etapevinder Lennard Kämna tilbage.

Tidligere i løbet har arrangørerne bragt sig selv i fokus ved at lade de sidste hold i den indledende holdtidskørsel slutte i bælgmørke, mens 2. etape blev neutraliseret 9 kilometer fra mål på grund af regn.

Lennard Kämna vandt 9. etape. Han var en af de eneste, der kørte cykelløb helt til toppen. Foto: José Jordan/AFP/Ritzau Scanpix

De sejler rundt

Søndag skete det så igen - denne gang 2 kilometer fra mål. Og det irriterer Ekstra Bladets cykelsportsekspert, Michael Rasmussen:

- Der har været en endeløs række af tåbelige beslutninger i det cykelløb.

- Det er svært at se, at ASO (Tour de France-arrangør, red.) har noget som helst med det løb at gøre. For der plejer at være en fast hånd på rattet.

- Det sejler rundt dernede. Og gud, hvor man dog savner den franske tv-produktion. Der er lang vej til Touren.

- Det kan godt ske, at det er arrangørerne, der trænger mest til en hviledag, siger Michael Rasmussen med henvisning til mandagens hviledag.

De tv-billeder, der blev sendt hjem fra afslutningen, gav ikke indtryk af, at der var fare på færde de sidste 2 kilometer, og derfor kunne favoritterne også have kørt om kap til toppen, så Kämna og co. gjorde det for etapesejren.

- De skulle ikke spurte ned ad bakke. Og hvis man har vurderet, at de første 8 mand kunne finde ud af at køre om kap hen over det, så kunne de resterende 180 vel også.

- Jeg kan ikke mindes, at jeg har set noget lignende. Og da slet ikke, at man træffer beslutningen, når rytterne er 11 kilometer fra målstregen. Det virker godt nok utrolig håbløst.

Jonas Vingegaard har set mindre overbevisende ud i denne weekend. Men løbet er langt, påpeger Michael Rasmussen. Foto: Manuel Bruque/EPA/Ritzau Scanpix

Åbent klassement

Blandt favoritterne var João Almeida (UAE) og Alexander Vlasov (Bora-Hansgrohe) hurtigst til de orange kegler, mens Primoz Roglic var to sekunder foran holdkammerat Jonas Vingegaard og alle de andre favoritter.

Den danske Jumbo-Visma-kaptajn har haft lidt maveproblemer og har derfor godt af en hviledag inden tirsdagens 25,8 kilometer lange enkeltstart i Valladolid, hvor Rasmussen efter søndagens opvisning forventer, at Almeida stempler ind i klassementkampen. Men ellers er den helt åben inden de to sidste uger af løbet.

- Klassementet er stadig meget åbent. Der er stadig tre og et halvt minut at lukke til Sepp Kuss, men de tager nok et par minutter på ham på enkeltstarten. Og så er der masser af bjerge tilbage, blandt andre Tourmalet og Angliru.

- Så det er alt for tidligt at sige noget. Der er så mange ubekendte, heriblandt også organisationen, påpeger Michael Rasmussen.