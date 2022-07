Kyllingen: - Magnus er en top ti rytter

Storebæltsbroen var det helt store samtaleemne før dagens etape, men det blev en bornholmer, som løb med hele opmærksomheden, da han sikrede sig den prikkede bjergtrøje på dagens etape.

Magnus Cort (EF) satte alle konkurrenterne til vægs på dagens tre stigninger, og han bliver lovprist ovenpå en flot præstation på 2. etape. Dagens 'gok fra kyllingen' kommer derimod til at handle om det udeblivende drama på Storebæltsbroen, samt Mads P.'s lige ved og næsten attentat på etapesejren og den gule trøje.

Dagens dansker

- Dagens dansker - det er bjergtrøjen.

- Jeg snakkede selv med Matti Breschel (sportsdirektør for EF red.) her til morgen og gik sådan meget direkte over til ham og spurgte om Magnus skulle ud og tage en bjergtrøje i dag, hvilket Matti bekræftede var planen for dagen. Det er sgu fedt, når man har en plan, som EF har, og så kan eksekvere den. De stigninger, som de kørte over i dag, er Magnus Cort en top ti rytter i verden til at nappe.

- Magnus kan 'risikere' at køre i den her trøje i en uges tid, for nu er det forventet, at han kører med i de her udbrud for at jagte pointene på små-bakkerne, og han vil få friheden til det. Der vil være stor forståelse for det i feltet, og det er helt sikkert noget, som han vil forfølge de næste dage.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Dagens dansker er Magnus Cort, som tog den prikkede bjergtrøje. Foto: Claus Bonnerup

Dagens præstation

- Dagens præstation er Corts holdkammerat Stefan Bissegger (EF), som falder tilbage på Storebæltsbroen og ene mand lukker et 30 sekunders hul op til feltet, efter hans holdkammerater har siddet og bøvlet med at få deres kaptajn, Rigoberto Uran, tilbage til feltet efter hans styrt.

- Set i lyset af at han styrtede to gange på enkeltstarten i går, så er det imponerende, at han lukker hullet alene.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Mads Pedersen måtte tage til takke med en tredjeplads. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

- Mads P.'s chance for den gule trøje er væk, selvom han gjorde et rigtig godt forsøg. Han blev sat frem i vinden for tidligt, og det var tydeligt, at spurten derfor skulle times virkelig præcist, hvis han skulle have vundet den her i dag - men han gjorde, hvad han skulle i dag og undgik desuden styrt. Det er en meget decimeret gruppe, der kommer frem til stregen, men vi vidste godt, at både Wout van Aert (Jumbo-Visma) og Fabio Jakobsen (Quick-Step) er hurtigere end ham.

- Det der drama og den hype, der var omkring Storebæltsbroen, som blev fulgt op af flere vejrmeldinger fra Sprogø, end vi kan tælle til - det kan vi godt sige, at det fes lidt ud i sandet. Når vinden står lige ind i smasken på rytterne, så er der ikke nogen, som kan gøre en forskel. Kollektivt kan vi godt tillade os at være skuffede over, at dramaet udeblev, og at det i stedet blev til en paradekørsel henover broen med 35 km i timen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Dramaet på Storebælt udeblev. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Det er lidt tosset af Bob Jungels (AG2R), at han skal styrte i næstsidste sving. Der var 175 mand, som godt kunne finde ud af at køre igennem svinget, men det kunne han så ikke, og det er lidt dumt. Massestyrtene er svære at give gok i nødden for, fordi det sker i kampens hede.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Wout van Aert sluttede dagens etape som nummer to, og tog den gule trøje. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Løbets detalje

- Wout van Aert (Jumbo-Visma) vidste, at han skulle blive minimum nummer to på dagens etape for at tage den gule trøje, og det blev han lige præcist. Han er ikke lige typen, som smider trøjen på brostenene eller på morgendagens etape, så jeg vil skyde på, at han holder den indtil 7. etape, som slutter på toppen af La Planche des Belles Filles.