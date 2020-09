Kyllingen med gåsehud: - Det er sgu vildt!

- Det er sgu vildt!

Michael Rasmussen stod med gåsehud i pressecentret i Lyon, da Søren Kragh Andersen rakte armene i vejret og kørte over stregen som den første.

Den 26-årige Team Sunweb-rytter smuttede med godt tre kilometer igen fra feltet, og derfra så forfølgerne kun hans baghjul.

Søren Kragh Andersen hamrede mod mål og kunne i ensom majestæt krydse målstregen i Lyon som den første.

- Den der var øver hjemmefra. Team Sunweb sad fuldstændigt på den finale og eksekverede til perfektion. Først stikker Tiesj Benoot, og bagefter Marc Hirschi.

- Da Hirschi bliver hentet, slår Søren til. Den afslutning var lige fra cykelbogens ABC, siger Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen.

Flere billeder fra Søren Kraghs sejr 1 af 11 2 af 11 3 af 11 4 af 11 5 af 11 6 af 11 7 af 11 8 af 11 9 af 11 10 af 11 11 af 11

Team Sunweb havde altså flere folk fremme i finalen af 14. etape og udnyttede det på bedste vis.

- Da Hirschi vandt (på 12. etape, red.) var det en individuel sejr, i dag var det en holdsejr. Et sådant nummer skal udføres med stor styrke og præcision, og det gjorde de.

- Søren viser fantastisk timing. Han kører på det helt rigtige tidspunkt, og på det tidspunkt er feltet så lille, at det ikke kan organisere en forfølgelse.

- Søren vidste godt, at den var god nok, da han ser 800-metermærket. Et felt, der er så decimeret, henter ikke 12 sekunder på under en kilometer, siger Michael Rasmussen.

Danske etapevindere i Touren 2020: Søren Kragh Andersen (14. etape)

2018: Magnus Cort (15. etape)

2009: Nicki Sørensen (12. etape)

2007: Michael Rasmussen (8. etape og 16. etape)

2006: Michael Rasmussen (16. etape)

2005: Michael Rasmussen (9. etape)

2003: Jakob Piil (10. etape)

1996: Rolf Sørensen (13. etape)

1996: Bjarne Riis (9. etape og 16. etape)

1994: Rolf Sørensen (14. etape)

1994: Bjarne Riis (13. etape)

1994: Bo Hamburger (8. etape)

1993: Bjarne Riis (7. etape)

1993: Jesper Skibby (5. etape)

1988: Johnny Weltz (19. etape)

1985: Jørgen V. Pedersen (10. etape)

1983: Kim Andersen, (12. etape)

1970: Mogens Frey (9. etape) Vis mere Luk

Søren Kragh Andersen krydsede målstregen 15 sekunder før det jagtende felt, hvor holdkammeraten Casper Pedersen blandede sig i spurten og endte på en flot femteplads.

Michael Valgren var også godt med fremme i finalen og sluttede som nummer 13 på etapen fra Clermont-Ferrand til Lyon.

Dagens 194 kilometer havde en enkelt kategori 2-stigning i begyndelsen og to kategori 4-knolde sidst på etapen. Det var med andre ord dansker-territorium.

- Det lå godt til dem, og jeg er glad for, at jeg for længe siden fik udråbt 14. etape som danskeretape. Det var også sidste udkald, for fra søndag rammer vi de høje bjerge, og det har ingen benene til at sidde med, siger Michael Rasmussen.

Der er kun to flade etaper af årets Tour de France tilbage.

Fredagens etape fra Bourg-en-Bresse til Champagnole og søndagens afsluttende etape til Paris.

Søren Kragh Andersens etapesejr var den første danske siden 2018-udgaven, hvor Magnus Cort kørte først over stregen på 15. etape.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

DAGENS TOP

- Det bliver selvfølgelig Søren Kragh Andersen. Det var ekstraordinært, og han lægger et nyt lag ovenpå, hvad han i forvejen kan. Han har vundet Paris-Tours, men det her er noget helt andet.

- Det må give ham en enorm tro på de kommende klassikere, siger Michael Rasmussen.

DAGENS FLOP

- Den går til Peter Sagan. Det er værd at bemærke, at han ikke har opgivet at få den grønne trøje, men han lykkes ikke med det. Han prøver og prøver, men det er ikke godt nok.

- I dag stryger han sin tændstik 3-4 kilometer fra mål og kører selv efter. Han skulle have været mere koldblodig, og det var åbenlyst, at han ikke ville vinde.

- Han prøver så hårdt at vinde, at det bliver en hindring for ham, siger Michael Rasmussen om den tidligere verdensmester, der fortsat ikke har vundet en etape i årets udgave af verdens største etapeløb.

Gigantisk triumf - Søren Kragh Andersen vinder 14. etape

Se også: McGregor anholdt

Se også: Inter tæt på Eriksen-konkurrent