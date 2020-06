Kyllingen: - Meget bekvemt, Nicki

I weekenden fortalte den tidligere cykelrytter Nicki Sørensen nærmere om sit doping-forbrug som aktiv.

- Jeg er jo flov over, hvad der er sket, lød det blandt andet i TV 2-programmet Tour de ja-vu.

I interviewet forklarer Sørensen, hvordan han ser sig selv som et 'offer', der var nødsaget til at 'hoppe med på den vogn', hvis han skulle kunne konkurrere med de andre.

Offer-rollen skal man dog ikke iklæde sig som cykelrytter omkring årtusindeskiftet, vurderer Michael Rasmussen.

- Jeg er med på, at det var en præmis, men det gør ikke nogen til et offer. Der er ingen, der skal have medlidenhed med os, siger Ekstra Bladets cykelekspert.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Året efter sit doping-stop sejrede Sørensen ved Vuelta a Espana under 2005-udgavens 15. etape. Foto: Gustau Nacarino/Ritzau Scanpix

- Meget bekvemme datoer

I interviewet med TV 2 uddyber Sørensen, at han benyttede sig af doping mellem 1998 og 2004 og siden kørte uden.

Året efter vandt han 15. etape af Vuelta a España, og i 2009 kulminerede karrieren med en etapesejr ved Tour de France, hvorfor resultaterne har været langt bedst efter doping-misbruget.

- Nicki må jo ærgre sig over, at han ikke er stoppet med det noget før, lyder det fra Michael Rasmussen.

I 2015 stod Nicki Sørensen frem og erkendte sit brug af doping, hvorfor forældelsesfristen på ti år gør, at de to sejre, og desuden tre danske mesterskaber, kommer til at stå rene tilbage.

- Det er i det hele taget nogle meget bekvemme datoer, må man sige, siger Michael Rasmussen.

- Alt fra 2005 kommer jo dermed til at stå som rent og falder jo uden for fristen. Men jeg ved jo med 100 procents sikkerhed, at han allertidligst stoppede med det i august 2004 under OL i Athen, uddyber han.

Se også: Froome-hjælper knaldet: Udelukket

Selv efterlyser 'Kyllingen' flere svar.

I tv-interviewet lyder det fra Sørensen, hvordan erfarne ryttere, han kørte med som ung, fik det til at lyde som om, at det var en nødvendighed at dope sig.

- Men hvem er de erfarne ryttere? Er det Carlos Sastre, som vandt Tour'en? Eller Fabian Cancellara? Var det under Kim Andersen, som han lovpriser så meget? Og hvad med Bjarne Riis? Hvis han påstår at vide alt, hvad hans ryttere foretog sig, var han så også vidende om dette, lyder nogle af spørgsmålene, som Rasmussen savner svar på.

En af profilerne, Sørensen kørte på hold med i starten af 00'erne, var amerikanske Tyler Hamilton, som ligeledes har stået frem med sit eget misbrug af doping. I sin bog 'The Secret Race' fra 2012 skriver han desuden, at han fik hjælp af Team CSC til at skjule sin høje hæmatokritværdi.

Det blev også til tre danske mesterskaber efter 2004, hvoraf det seneste kom i 2011, da Sørensen havde rundet de 36 år. Foto: Ole Steen

Midt under Festina-sagen

Nicki Sørensens påståede doping-periode startede i 1998 - samme år, som Festina-sagen fandt sted. En sag, der ellers var startskuddet til en kæmpe omvæltning i cykelsporten og kontrollen med doping.

- Festina-sagen må have haft den modsatte virkning på Nicki, lyder det fra Michael Rasmussen.

- Det har i hvert fald ikke været afskrækkende at se billederne fra Touren det år, blandt andet med en grædende Richard Virenque og at se syv-otte hold forlade Touren i utide, tilføjer han.

Nicki Sørensen har i karrierens løb vundet fire danske mesterskaber foruden sejrene ved Tour de France og Vuelta a España.

Han ville ikke uddybe sine udtalelser, da Ekstra Bladet mandag fik fat i den tidligere cykelrytter.

Se også: Mads Würtz forlænger med israelsk World Tour-hold

Nu taler Nicki om sin doping: Jeg er flov