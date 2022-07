Kyllingen om Cort: - Han får den serveret

Det var sgu en vild etape, vi var vidner til på dagens etape.

På en kort etape, som blev udråbt som én for udbryderne, fik vi både neutraliseret løbet, og vi fik en dansker at se i en uventet hovedrolle.

I dagens 'Gok fra Kyllingen' kommer vi ikke uden om Magnus Corts fantastiske afslutning, som giver den første danske Tour-etapesejr siden Søren Kraghs i 2020.

Vi kommer heller ikke uden om to ryttere, som nok ville have ønsket, at de havde givet sig lidt ekstra på dagens etape - ligesom vi heller ikke kommer uden om en nobel sag, som dog forstyrrede mere, end den gavnede, da den afbrød dagens etape i længere tid.

Michael Rasmussen om Magnus Corts etape sejr.

Dagens præstation

- Fred Wright fra Bahrain-holdet gør sig fortjent til dagens præstation. Han er med i udbruddet og forsøger i flere omgange at splitte det tidligt. Han sidder og styrer udbruddet, så deres muligheder for at køre efter hans holdkammerat Luis Leon Sanchez bliver svækket, hvilket han gør rigtig godt. Desværre kører Luis Leon Sanchez under niveau i dag, for ellers havde de på Fred Wrights forarbejde aldrig set ham igen.

Fred Wright styrede udbruddet med hård hånd. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

- Nick Schultz (Team BikeExchange) får dagens første gok. Han må sove dårligt i nat og ærgre sig gul og grøn over, at han ikke tog en ekstra føring, da han kom ind på landingsbanen som en af de fire forreste.

- Det er hans skyld, at de går fuldstændig i stå dernede. Han var stærkeste mand i det udbrud, så han kunne nok have vundet den spurt uanset hvad - specielt fordi alle i udbruddet sidder og er så trætte. De, der sidder i udbruddet, ved godt, at de ikke skal lukke Magnus Cort ind i kampen igen, når først han er sat, men det fik de gjort alligevel.

Dagens stærkeste mand, Nick Schultz, tabte spurten til Magnus Cort. Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix

- Dagens andet gok går til klimatosserne, som neutraliserede dagens etape i længere tid. Uanset hvor sympatisk en sag de kæmper for, synes jeg, det er tosset at sætte sig på asfalten, når der kommer et cykelløb kørende. Det må kunne gøres på andre måder. Der er ingen grund til at forstyrre Tour de France. Jeg tror ikke, det er en vindersag for dem at forstyrre verdens største cykelløb på den måde.

Rytterne måtte holde stille i flere minutter, da løbet blev neutraliseret af demonstranter. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

- Lennard Kämna får dagens sidste gok. At han ikke beslutter sig for eller får at vide af en af sportsdirektørerne fra hans hold, Bora-Hansgrohe, at han skal sætte sig frem og køre alt, hvad han kan til stregen for at sikre sig den gule trøje - det fortjener et gok.

- Tadej Pogacar og UAE havde ladet udbruddet køre, og det var tydeligt, at UAE var indstillet på at give trøjen væk. De havde ikke travlt med at komme til målstregen i dag, og det ville passe UAE rigtig godt, hvis de ikke skal sidde med ansvaret for at føre til målstregen i morgen. Det betinger sig selvfølgelig af, at Lennard Kämna selv har lyst til at køre i den gule trøje, men mon ikke han selv eller en sportsdirektør sidder og river sig selv i håret over, at det ikke lykkedes?

Corts vinderinstinkt svigtede ham ikke. Foto: Claus Bonnerup

Dagens dansker

- Dagens dansker er der ingen tvivl om. Det er Magnus Cort. Han har et helt fantastisk vinderinstinkt, når han ser målstregen. Jeg havde egentlig afskrevet ham, fordi han blev sat med fire kilometer til mål. Jeg sad, og tænkte 'nej, nej, nej', og bandede EF-taktikken langt væk, men så får Cort og EF-holdet den serveret på de sidste 400 meter.

- Det, han gør, er, at han kører en exceptionel spurt. Nogle gange skal man have heldet med sig, og det havde Magnus i dag. De valgte at holde stille, så han kunne køre spurten med dem - og det er dumt, når det er Magnus Cort, vi taler om.

Magnus Cort tager dagens dansker og dagens detalje. Foto: Alex Broadway/AFP/Ritzau Scanpix

Dagens detalje

- Magnus Corts spurt vinder dagens detalje. Hans timing i den spurt, den er helt exceptionel. At kunne ramme den spurt lige på centimeteren på toppen af en semibjergetape - det er meget imponerende.

