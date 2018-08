Kyllingen om dansk Tour-stjerne: Han går en usikker fremtid i møde

I cykelsporten går evnen til at kunne kommunikere med holdkammeraterne nok en smule under radaren.

Men den betyder faktisk mere, end de fleste tror, og netop derfor ser Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, ikke optimistisk på fremtiden for den danske Astana-rytter Jesper Hansen.

For nylig meddelte Michael Valgren, at han fra næste år skifter til World Tour-holdet Dimension Data, og mandag aften kom så meldingen om endnu en danskerexit på det kasakhiske hold.

Jesper Hansen fortæller nemlig til TV2 Sport, at han er fortid hos Astana efter denne sæson.

Sprog et problem

Der er endnu intet på plads om fremtiden for danskeren. Ifølge hans agent, Moreno Nicoletti, er både et engelsk og et fransk hold interesseret i bjergrytteren.

Men Michael Rasmussen mener, at det vil blive svært for Jesper Hansen at begå sig på et fransktalende hold, da han ikke taler sproget.

- På grund af hans manglende sprogkundskaber er han jo svær at smide ind på et hvilket som helst hold, hvis han skal kunne kommunikere med sine holdkammerater. Det oplagte sted vil være et sted, hvor der er nogle danskere, for ellers bliver det nogle lange og hårde måneder, hvis han havner på et fransk eller spansk hold, hvilket jeg ser som fuldstændig usandsynligt, siger Kyllingen.

Ifølge rytteren selv forhandler han da heller ikke med det unavngivne engelske hold, og derfor er fremtiden lige nu særdeles uvis for Jesper Hansen, der trods alt har nogle måneder til at få sin fremtidige arbejdsgiver på plads.

Modsat Jesper Hansen har holdkammeraten Michael Valgren fået sin fremtid på plads for næste sæson. Han skal køre for det afrikanske Dimension Data-hold. Foto: Ritzau Scanpix/Claus Bonnerup

Denne sommer havde Jakob Fuglsang hele tre danskere med sig til Tour De France, som endte med at blive en gedigen skuffelse for det danske Tour-håb, der sluttede som nummer 12 i det samlede klassement.

Efterfølgende har Astana valgt at sige farvel til Jesper Hansen og Michael Valgren, mens Magnus Cort er eneste tilbageværende danske holdkammerat til Fuglsang. Derfor har der været snak om danskerflugt hos Astana, men den køber Michael Rasmussen ikke.

- Jeg tror ikke, at der er danskerflugt. Det er to forskellige årsager, der ligger til grund. Valgren har performet rigtig godt, og derfor er der nogle, som gerne vil betale ham mange penge, hvilket Astana ikke har haft lyst til at matche.

- Men Jesper Hansen er så i den modsatte ende af skalaen. Han har ikke performet i forhold til Astanas forventninger, eller også ser de nok nok bare ikke potentialet i ham, siger han.

Den tidligere toprytter mener derimod, at Jakob Fuglsang skal begynde at indstille sig på en ny fremtid på Astana, der har andre, større talenter i stalden.

- Astana har ikke nogen præferencer for danskere. De vil have gode cykelryttere. Fulgsang, tror jeg, er ret afklaret med en ny rolle. Lige nu har Astana jo en af sportens mest lysende talenter i Miguel Ángel López, der senest har vundet Burgos Rundt.

- Modsat Jakob vinder han rent faktisk cykelløb, hvor han kører fra de andre, og han er også ni år yngre, så der er mere perspektiv i ham., lyder vurderingen.

Jesper Hansen sluttede i juli som nummer 56 i Tour de France, som han kørte for første gang.