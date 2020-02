'Kyllingen' om Fuglsang: 'Så dumt, hvis det er rigtigt'

Rygtet om et samarbejde mellem Jakob Fuglsang og den udstødte dopinglæge er ikke nyt for Michael Rasmussen. - Hvis det er foregået, er det bare utroligt dumt af Jakob, siger han

Når en cykelrytter pludselig langt inde i sin professionelle karriere begynder at køre rigtigt stærkt og med ét rækker mod toppen af det internationale rytterhierarki, begynder folk at søge svar på det åbenlyse spørgsmål: Hvorfor lige nu?

For Jakob Fuglsangs vedkommende har svaret på rygteplan været, at den berygtede, livstidsudelukkede dopinglæge Michele Ferrari skulle være involveret i hans træning.

Michael Rasmussen hørte rygtet om et samarbejde længe før Tour de France, men først nu er der noget konkret at hænge mistanken på, nemlig den formelle efterforskning, som Politiken, DR og VG har afsløret.

- Hvis det viser sig, at det er rigtigt, at Fuglsang har arbejdet med Ferrari, så er det bare utroligt dumt af ham, siger Michael Rasmussen.

- Og hvis det ikke er rigtigt, så er det utroligt dumt, at Fuglsang ikke bare stiller sig frem og afviser det.

Michael Rasmussen hæfter sig ved, at antidopingorganisationen CADF, som har efterforsket Fuglsang og Astana, ikke kan konkludere, at der har været forbindelse mellem Fuglsang og Ferrari, og der er således heller ikke tegn på, at en disciplinærsag vil blive rejst.

- Hvis man frekventerer en person, der er bandlyst i sporten på livstid, så kan det ikke forsvares, og så er det bare dumt, siger Rasmussen.

- Og så kan det være lige meget, om man bare har fået gode råd om strækøvelser eller fået hjælp til scootertræning. Det er forbudt, og det fører til sanktion.

- Du har kendt Fuglsang, siden han var ganske ung. Tror du, at det her kan være sandt?

- Jeg har været i cykelsporten længe nok til, at jeg ikke lægger hånden på kogepladen for nogen, siger Michael Rasmussen.

- Jeg kan bare sige, at jeg ingen grund har til at tro, at nummer tre på verdensranglisten skulle være renere eller mere beskidt end sine nærmeste konkurrenter. Jeg tror ikke, at nummer ét snyder nummer to, og at nummer to snyder nummer tre og så videre.

- Jeg vil mene, at de ryttere, der befinder sig i den absolutte top, alle benytter de samme forberedelsesmetoder og træner på samme måde, siger Michael Rasmussen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Jakob Fuglsang jubler over sin sejr i Liege-Bastogne-Liege Foto: Olivier Matthys/Ritzau Scanpix

Den tidligere toprytter, som indrømmede sin brug af doping i 2013 og afsonede to års karantæne, fremhæver, at det er en hæmsko for Fuglsang, at han kører for netop Astana. Holdet har ikke den højeste troværdighed som følge af flere dopingtilfælde.

Til fordel for Fuglsang taler derimod, mener Rasmussen, at han altid har været offensiv i sin retorik, når det gælder doping.

- Derfor kan man godt savne en tilsvarende offensiv holdning til den mistanke, der nu er rejst specifikt mod ham, siger Rasmussen.

- Det burde ikke være svært, hvis der ikke er noget om snakken. Da bølgerne i sin tid gik højt i mit tilfælde, fik jeg et spørgsmål om, hvorvidt jeg havde samarbejdet med Ferrari.

- Jeg kunne svare blankt nej. Jeg havde set Ferrari én gang i min mountainbike-karriere, og jeg havde aldrig så meget som talt med ham.

- Det var nemt at give det svar, for det var sandheden, siger Michael Rasmussen.

- Hvis det også er Fuglsangs sandhed, så kan han bare sige det.

