Kyllingen om historiske Mads P.: - Helt eminent

Mads Pedersen spurtede sig ind i en eksklusiv klub, da han blev den blot anden dansker til at vinde en etape i de tre Grand Tours. Ekstra Bladets cykelsportskommentator Michael Rasmussen kalder præstationen for eminent

Mads Pedersen sikrede sig selv en utrolig flot hæder, da han torsdag vandt 6. etape af Giro d'Italia.

Danskeren har nu vundet en etape i alle tre Grand Tours og bliver dermed den blot anden dansker, der har præsteret det samme.

Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael 'Kyllingen' Rasmussen, satte ord på den flotte milepæl, som Mads P. nu har opnået.

- Altså, at han har gjort det på så kort tid, er helt eminent.

- Tre etapesejre i de tre Grand Tours på godt 200 dage, det er meget, meget få, der også har gjort det.

- Han er med i en virkelig eksklusiv klub nu, siger Kyllingen, der dog ikke er overrasket over, at den danske cykelstjerne opnår det flotte resultat.

- Som han har kørt i løbet, så var det nærmest uundgåeligt, at han skulle nå hele vejen til Milano uden at vinde en etape.

Kyllingen tror dog ikke, at den flotte milepæl kommer til at ændre synet på Mads Pedersen i udlandet, da han har været bookmakernes favorit til at vinde de sidste fem dage.

Michael Rasmussen er ikke videre overrasket over Mads Pedersens flotte præstation. Foto: Claus Bonnerup

Hård kamp om pointtrøjen

Med torsdagens etapesejr ligger Mads Pedersen også godt til i konkurrencen om løbets pointtrøje, som lige nu bæres af Bahrain Victorious' Jonathan Milan.

Kyllingen er heller ikke i tvivl om, at Mads P. kommer til at køre efter den, men den bliver ikke foræret.

- Jeg tror da helt sikkert, at han kommer til at køre efter den, og der kommer nogle etaper nu, der kommer til at slide hårdere på Kaden Groves og Jonathan Milan, end de gør på Mads.

- Men så længe de alle tre ligger og slutter i top fem, så er han jo bagefter.

- Der kommer dog nogle etaper, hvor Milan og Groves ikke kommer til at spurte, og det er der, han skal slå til, men det bliver en lang og hård kamp, fordi de kommer til at køre fuldt ud om de her indlagte spurter, forklarer Kyllingen.

Fredagens etape bliver den første, hvor klassementsrytterne skal kæmpe om sekunder, og den byder på to kategori to-stigninger og en enkelt kategori et-stigning.