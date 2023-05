Kyllingen om kæmpe kaos: - Det er den værst tænkelige dag

Onsdag væltede rytterne til højre og venstre i Giro d'Italia, og Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen, forklarer, at det var den værst tænkelige dag at køre i regnvejr

På 2. etape blev han fanget bag et styrt i finalen.

På onsdagens 5. etape af Giro d'Italia slap Mads Pedersen til gengæld forbi flere kaotiske styrt og sad dermed perfekt i den afgørende spurt.

Alligevel glippede etapesejren, da han blev låst inde i højre side af vejen.

I stedet blev det australieren Kaden Groves (Alpecin), der triumferede på de våde veje i Salerno efter en vanvittigt hektisk finale.

Kaden Groves (i blåt) vinder foran Jonathan Milan og Mads Pedersen. Foto: Jennifer Lorenzini/Ritzau Scanpix

Tomat og appelsin på vejene

Den voldsomme regn på etapen resulterede i flere opsigtsvækkende styrt på ruten.

Verdensmesteren Remco Evenepoel var blandt de ryttere, der måtte en tur i den syditalienske asfalt, da en løssluppen hund forårsagede et styrt i feltet.

Med under syv kilometer til målstregen røg flere ryttere ned i et sving, og store dele af feltet måtte stoppe op.

Remco Evenepoel var i asfalten hele to gange på 5. etape. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Annonce:

Den efterfølgende jagt førte til et nyt stort styrt med lidt over to kilometer til mål, og atter måtte Evenepoel en tur i den våde asfalt.

Også Primoz Roglic og Mark Cavendish styrtede undervejs. Og de mange styrt overrasker på ingen måde Michael Rasmussen.

- Det er den værst tænkelige dag, de kører i regnvejr på, for det er meget typisk i området mellem Sorrento, Napoli og Caserta, at belægningen på vejene er enormt glat, forklarer Rasmussen.

- Der er meget olie-, tomat- og appelsinproduktion i området, så man kan forestille sig, at der ligger en masse frugtaffald på vejene sammen med olie. Det er bare en dårlig kombination.

Mark Cavendish styrtede på målstregen. Foto: Jennifer Lorenzini/Ritzau Scanpix

Savner ansvar

Mads Pedersen måtte i sidste ende nøjes med en tredjeplads på onsdagens etape.

Et ærgerligt resultat, for alt flaskede sig ellers perfekt for danskeren, mener Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen.

Annonce:

- Han havde ret favorable forhold. Han kan godt lide det kolde regnvejr, og han var ikke involveret i styrtene. Så han burde have siddet med ret gode ben i finalen, siger Rasmussen.

- Han havde oven i købet Alex Kirsch (Trek-Segafredo) med sig, men de tog ikke det store ansvar. De var ikke aggressive nok.

- De lod Alpecin tage for meget initiativ i finalen, og så kom han på bagkant. Så var der ikke plads, lyder Rasmussens vurdering.

Ifølge Michael Rasmussen kunne onsdagens finale ikke have flasket sig meget bedre for Mads Pedersen. Foto: Claus Bonnerup

Det skulle han have gjort

Onsdagens spurt mindede på ingen måder om en klassisk Mads P.-finale.

Den hurtige dansker foretrækker oftest at lægge sig tidligt i front og træde hjem med 300 meter til mål.

En strategi, som Michael Rasmussen har savnet i Giroen indtil videre.

- De skulle have åbnet den tidligere med Alex Kirsch.

- Hvis han (Mads P., red.) virkelig havde benene, ville han åbne den på distancen og køre hjem, siger Kyllingen.

Omvendt mener han ikke, at der er brug for at råbe vagt i gevær. Mads Pedersens etapesejr skal nok komme, lyder vurderingen.

- Mads er jo typisk en rytter, der bliver bedre og bedre i sådant et løb. Han bliver ikke slidt af at køre hårde etaper, så det skal nok lykkes før eller siden.

Torsdag får Mads Pedersen en ny chance for at snuppe en etapesejr på en forholdsvis flad rute, der både starter og slutter i storbyen Napoli.