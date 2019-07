Kyllingen om kæmpe nedtur: - Utroligt dumt

Michael Rasmussen er selvsagt ikke imponeret over, at Astana blev snydt i sidevinden på 10. etape. Det kostede Jakob Fuglsang et minut og 40 sekunder til størstedelen af de øvrige klassementryttere

10. etape lignede en formsag for klassementets favoritter. 217,5 kilometer på relativt flad vej skulle klares, før rytterne kunne smække benene op til en velfortjent hviledag.

Men sådan gik det ikke.

33 kilometer før mål blev Astana og Jakob Fuglsang fanget i sidevinden. Danskeren og holdkammeraterne så ud til at blive fuldstændig overrumplede af vejrforholdene, men det gjorde Deceuninck-Quick-Step og Team Ineos absolut ikke.

Så mens Fuglsang tog den lange vej i en rundkørsel og tog imod vand fra en soigneur, så splittede de andre feltet til atomer.

Utroligt dumt, mener Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen.

- Det er dumt. Det er jo Astanas egen skyld, at de placerer sig, hvor de placerer sig. Det er dårlig forberedelse af ham manden, der ikke får undersøgt ordentligt, om der er mulighed for sidevind, for det har man altså hele dagen til.

- Der kører en mand rundt og måler vindhastighed på ruten, og det er jo lige sådan noget han skal informere baglæns om. Det har de gjort på Ineos. De var klar på det, men Astana står med flasker i stedet for, siger han og forudser en Tour op ad bakke for Jakob Fuglsang.

- Det er sindssygt svært at vinde retur. Der har jo været år, hvor der har været samme tid (som Fuglsangs tidstab, red) mellem nummer et og nummer fire i Touren, så vi er i en situation nu, hvor Jakob kan være den bedste rytter i Touren uden at vinde den på grund af det her.

Jakob Fuglsang led et stort tidstab på 10. etape. Foto: Claus Bonnerup

Astanas danske sportsdirektør, Lars Michaelsen, fortalte efterfølgende, at han ikke var bekendt med den kommunikation, der skulle sørge for, at rytterne blev opmærksomme på sidevinden. Han fortalte dog samtidig, at Jakob Fuglsang var opmærksom på, at der var vind på ruten.

Michael Rasmussen har svært ved at forstå, hvordan der ikke kan være klar besked hele vejen gennem systemet.

- Det virker helt meningsløst, hvis den information ikke havner hos sportsdirektøren, som så kan give den videre til rytterne. Det er utroligt dumt, siger Michael Rasmussen.

Svært at indhente

Jakob Fuglsang kæmpede som en gal for at få kontakt til de øvrige favoritter og indledte et samarbejde med ryttere som Thibaut Pinot og Richie Porte, der også røg af i sidevinden. Men det var for sent.

- Hvis de skulle have gjort noget anderledes, så skulle favoritter som Jakob Fuglsang, Richie Porte, Bauke Mollema, Rigoberto Uran og Thibaut Pinot have været hurtigere til selv at tage føringer og køre med rundt.

- Det gjorde de først, da de var alene efter den lille bakke, og der var de allerede 20 sekunder efter. Havde de gjort det fra start, så havde de haft en større chance for at lukke den. Men de var for længe om at få organiseret det, så det ud til, siger Michael Rasmussen, der dog ikke vil afskrive Jakob Fuglsang helt i forhold til podiet endnu.

- Nej, det vil jeg ikke, for der er stadig folk, der vil brænde sammen. Han har ikke gjort det lettere for sig selv, men hvis det er Richie Porte eller Thibaut Pinot, han skal slå af podiet, så taber de jo også tid i dag.

- Der er nogle, der er rykket forbi, og det er jo ikke let at lukke mere end to minutter til Geraint Thomas og Egan Bernal. Han skal til at køre fra dem nu. Det er ikke længere nok at sidde med og undgå en dårlig dag for at komme på podiet for Jakob. Nu skal han have exceptionelle dage for at køre sig retur.

Mens dagen var én stor nedtur for Jakob Fuglsang, så peger Michael Rasmussen på en anden dansker, der leverede varen på 10. etape.

Og blev snydt for en tur på podiet.

- Mads Würtz Schmidt kører en rigtig fin etape og havde fortjent et rødt rygnummer og en tur på podiet, men det kræver altså, at man har fransk pas. Hvis der er en franskmand med i et udbrud, så er det næsten umuligt at få den. Det er lidt tosset, siger han.

TOP OG FLOP



Michael Rasmussen udpeger TOP og FLOP efter hver etape. Team Ineos' initiav får ros, mens Astana får rigeligt at tale om på hviledagen.

Etapens TOP: Team Ineos

Team Ineos satte kniven ind på Fuglsang, Pinot, Rigoberto Uran, Bauke Mollema og Richie Porte, da muligheden bød sig. Foto: GONZALO FUENTES/Ritzau Scanpix

- Team Ineos gør det bare rigtig godt i dag. De sidder der med alle mand, og de gør det, de skal. De tager masser af initiativ.

- Det er nogle af deres hårdeste konkurrenter, de tager tid på i dag. De har selv nævnt Fuglsang, Porte og Pinot som nogle af deres værste konkurrenter. Og så ryger Uran og Mollema også lige med i den pulje, så der er altså nogle vigtige navne i blandt.

Etapens FLOP: Astana

Astana snorksov, da sidevinden ramte. Foto: GONZALO FUENTES/Ritzau Scanpix

- Det er Astana. Det kan ikke være anderledes.

